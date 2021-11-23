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Dolar kuru ve altın fiyatları neden arttı? Özgür Demirtaş 'yalvarıyorum' diyerek açıkladı

Dolar kuru ve altın fiyatları neden arttı? Özgür Demirtaş 'yalvarıyorum' diyerek açıkladı

Dolar kuru ve altın fiyatları akıl almaz bir hızla artıyor. Dolar ve altın fiyatlarındaki bu çılgın yükselişin sebebini Prof. Özgür Demirtaş 'Size yalvarıyorum' diyerek kısaca özetledi.

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Dolar ve altın eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yükselirken vatandaş 'neler oluyor, dolar ve altın neden yükseliyor' sorusunun yanıtını merak ediyor. Ünlü finans Profesörü Özgür Demirtaş artışın sebebini "Başka Türkiye yok' diyerek şu şekilde özetledi:

-"Size Yalvarıyorum artık hata yapmayın. Faiz düşünce Enflasyon PATLAR. Faiz kendiliğinden değil de EMİRLE düşünce: Dolar, Euro, Altın, Emlak, Arsa, Her türlü Mal fiyatı FIRLAR. Öyle olunca bunları elinde tutan Zenginler daha ZENGİN, malı mülkü olmayan fakirler daha FAKİR olur".

Görevden alınan merkez Bankası yöneticisi ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz indirin' çağrısına karşı çıktığı için geçen ay görevden alınan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Semih Tümen'den de çarpıcı bir paylaşım geldi. Tümen, “Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terkedip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor diyerek eski başkan Naci Ağbal'ın yazısını paylaştı.

Uğur Gürses: Çok yazık oldu

Ekonomist Uğur Gürses ise, dolardaki yükselişin ardından sosyal medya hesabından "Vatandaş çok ağır bir bedelle, 'faiz kamburundan' kurtulduğunu sanırken 'yoksulluk kamburunun' sırtına yüklendiğini görecek... Çok yazık" paylaşımı yaptı.

Doların yükseliş hızı

Dolar kuru son 4 gün içinde eşi benzeri olmayan bir atak yaptı. 10 liradan 12 liraya 4 gün içinde çıktı. Bugün ise güne 11 liradan başlayıp saatler içinde 13 liraya kadar yükseldi. 

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