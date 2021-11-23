Bugün 71 ile kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı: İstanbul İzmir Muğla Antalya...

TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün itibariyle İstanbul başta olmak üzere İzmir, Muğla ve Antalya'da çok şiddetli yağışlar görülecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Mersin, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde de etkili yağışlar bekleniyor. Bayburt, Kars, Ardahan ve Van'da ise kar yağışı görülecek.