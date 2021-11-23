Bugün 71 ile kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı: İstanbul İzmir Muğla Antalya...
İSTANBUL bugün itibariyle şiddetli yağışların etkisi altına giriyor. Meteoroloji son hava durumu tahmininde İzmir, Muğla ve Antalya'yı da şiddetli yağışlar için uyardı. Perşembe gününden itibaren ise Sivas, Erzurum, Erzincan başta olmak üzere bir çok ilde kar yağışı var.
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün itibariyle İstanbul başta olmak üzere İzmir, Muğla ve Antalya'da çok şiddetli yağışlar görülecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana, Mersin, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde de etkili yağışlar bekleniyor. Bayburt, Kars, Ardahan ve Van'da ise kar yağışı görülecek.
Yağışların; Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Sarı-Turuncu alarm verilen iller:
Meteoroloji salı ve çarşamba günü için alarm verdi.
Sarı Alarm: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın
Turuncu Alarm: Muğla
Turuncu alarm: Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.
Sarı alarm: Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
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Bugün bastıran şiddetli yağışlar hafta boyunca devam edecek. Cumartesi ve pazar günü İstanbul, İzmir, Aydın ve Muğla'daki yağışlar daha da kuvvetlenecek. Perşembe günü ise kar yağışı görülen illerin sayısında artış olacak. Sivas, Erzincan, Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde etkili kar yağışı olacak.