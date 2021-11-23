2021 sınav görevli ücretleri AUGİS ne zaman kaç para yatacak?

AÖF sınavları için geri sayım başladı AÖF güz dönemi sınavları 27-28 Kasım'da yapılacak. Sınavların başlaması ile AUGİS 2021 sınav görevli ücretleri de merak konusu oldu. Gözetmen, salon başkanı, bina sınav sorumlusu ve yardımcısı için farklı ücretlendirme yapılacak. Peki, AUGİS görev ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS görev ücreti ne kadar?

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Açık Öğretim güz dönemi ara sınavlarının başlaması ile birlikte 2021 AUGİS sınav görevli ücretleri de araştırılmaya başladı. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavlarında görev yapacak öğretmenlere ilişkin önemli bir açıklama yaptı ve öğretmenlerin alacağı ücret bilgisini yayınladı... Peki sınav görevli ücretli kaç para oldu, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu sardımcısı, salon başkanı, gözetmen ne kadar ücret alacak?

AUGİS ücretleri ne kadar 2021:

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunmuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı.

İşte yeni görevli ücretleri;

Bina Sınav Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Salon Başkanı 200 TL, Gözetmen 170 TL

ükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Üniversite sınavı olarak bilinen YKS sınavının bu yıl Haziran ayı içerisinde düzenlenmesi bekleniyor. Üç farklı oturumda yapılan sınava geçtiğimiz yıl 4 milyona yakın öğrenci katılmıştı.

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