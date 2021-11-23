CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Fiyatlar artıyor herkes birbirini suçluyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Son zamanlardaki fiyat artışlarına değinen Kılıçdaroğlu, "Fiyatlar artıyor herkes birbirini suçluyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız" sözlerini de eleştiren Kılıçdaroğlu "Sen bu saatten sonra Türkiye Cumhuriye'nin temel bir milli güvenlik sorunusun." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zamlar sonrası yaptığı ziyaretlere ilişkin detayları paylaşan Kılıdçaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da eleştirdi. "Fiyatlar artıyor herkes birbirini suçluyor" diyen CHP lideri, "Sandık gelecek demokratik yollarla saray sosyetesine dersini vereceğiz onları göndereceğiz. Bu kardeşiniz herkesin yanında olacak. Saray sosyetesi ayrı Türkiye Cumhuriyeti devleti ayrı." dedi.

İşte Kılıçdaorğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Fiyatlar artıyor herkes birbirini suçluyor"

-Türkiye'nin ciddi sorunları var. Mutfaklarda yangın var. Benim derdim hepimizin derdi asgari ücretle geçinenler. Fiyatlar artıyor herkes birbirini suçluyor. Hal esnafına gittim sordum. Halci arkadaşları topladım onlarla dertleştim. 'Bu fiyatları arttıran siz misiniz? Neden iktidar halcilerin üzerine acımasızca geliyor. Nedir bu işin gerçeği?'

-Dediler ki Tarımsal üretimde çiftçinin kullandığı girdiler çok pahalı. Çiftçi dolarla belirlenen fiyatlarla malzemeyi almak zorunda. Dediler ki bütün Avrupa ülkelerinde çiftçiler destekleniyor.

-Bizimle uğraşacaklarına kayıt dışı ile uğraşsınlar dediler. Biz halciler olarak paydaşlarla bir araya gelip sorunlarımızı çözmek isteriz dediler. Biz suçlanmak istemiyoruz.

- Bizi hedef sektör haline getirdiler. Biz her türlü denetime açığız. Biz kayıt dışı ticareti de engelleyelim dedik. Üretim planlaması yapılması gerektiğinin altına çizdiler.

"Seçimi kazanacağım"

-Başkan 'Hali kazanan seçimi kazanır' dedi. Bende 'Başkan hiç endişe etme hem hali hem seçimi kazanacağız' dedim.

-Sarayda oturursanız ahkam keserseniz derdin nedir diye sormazsanız hal esnafının da sorunlarını çözemezsiniz.

"Her saat başı zam geliyor"

-Bir de gıda sektörü var. Her gün saat başı zam geliyor. Marketlerde saat başı etiket değiştiren elemanlar işe başladı. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki satarken zarar ediyor.

-Diyor ki üretici elindekini satmaktan tedirgin. Satışı yapanlar fiyat artışından sorumlu değildir diyorlar.

-Hal esnafını terörist mi ilan edeceksin? Türk Lirası'nı eriten kim bakkal mı, çiftçi mi?

-Sandık gelecek demokratik yollarla saray sosyetesine dersini vereceğiz onları göndereceğiz. Bu kardeşiniz herkesin yanında olacak. Saray sosyetesi ayrı Türkiye Cumhuriyeti devleti ayrı.

-Gıda sektörünün tüm bileşenleri ile toplantı yaptıktan sonra çıktım 6 maddelik öneri yaptım.

"'Ne olursunuz bizi kurtarın dediler"

-Bizim derdimiz vatandaş perişan vaziyette. Eşimle birlikte pazara gittik. Başlangıçtan tanımadılar maske nedeni ile. Ağzımızdan bir laf çıkmadı 'ne olursunuz bizi kurtarın dediler. Bıktık bu adamlardan oy size vermedim oyun size diyor yemin ederim' diyor. Pazara gidişim bile eleştirildi. Giderim arkadaş tezgahın başına gerekirse otururum.

-Biri çıkmış "Siz bizi ekonomi ve dolarla terbiye edemezsiniz "diyor. Dün Erdoğan "Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız" diyor.

-Bunlar birbirini iyi bilirler. Siz bizi dolarla ekonomi ile terbiye edemezsiniz diyor. Kardeşim seni dolarla terbiye ettiler. Öyle bir terbiye ettiler ki sabah yattın dolar akşam yattın dolar. Mezara mı götüreceksin?

-Milli para Türk lirası sen garantilerin tamamını dolarla yapıyorsun. Araba geçecek köprüden dolarla araba geçecek köprüden euro ile. Bunlar gayri milli gayri yerliler.

-Bunlar Türk lirasını unuttular. Kendi vatandaşlarından dolar ile euro ile para aldılar. Bu vatandaşların 128 milyar dolarını hortumladılar. Nereye gitti para. Şimdi dolar 12'yi geçti 128 milyar doları 6 lirayla yüzde 100 kar. Öyle bir terbiye ettiler ki 128 milyar doları verdiler fiyatı arttırdılar.

"Milleti gazlamayı bırak"

-Rezaletler yaşanırken saray sosyetesinin lideri Erdoğan "Bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız" dedi. Bu ülkeyi düne kadar başkası mı yönetiyordu? 20 yıldır neredeydin? Otur adam gibi görevini yap milleti gazlamayı bırak otur dersinizi çalış. Tank palet fabrikasını Katar ordusuna verdin. Sen ekonomik olarak bağımsızlığımızı birilerine pazarladın. Şimdi efelik yapıyor. Millet yutmaz.Sen bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin temel bir milli güvenlik sorunusun.