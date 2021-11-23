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Kahreden haber geldi! Ünlü sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti: Ateş düştü içime

Kahreden haber geldi! Ünlü sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti: Ateş düştü içime

Bir süredir kanser ile mücadele eden ünlü sanatçı Ercan Turgut, bugün hayatını kaybetti.

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Ercan Turgut'un vefat haberini,  Semiha Yankı sosyal medya hesabından duyurdu. Yankı, "Olmadı be Ercan...Çok erken çok..Ateş düştü içime.. Huzurla uyu yoldaşım...Ahhh ahhh" ifadelerini kullandı.  Ünlü sanatçı  bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. 


Ercan Turgut kimdir?
7 Ekim 1952 senesinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut ,  Müzik hayatına 13 yaşında başladı.  Turgut, 1974 yılında “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu.

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı.  Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti.


Ercan Turgut Albümleri
2013 – Hatırladıkça
2007- Başımın Tatlı Belası
1986 – Tanrı Misafiri
1981 – Azap Çiçeği
1979 – Dönemezsin
1976 – Tövbe
1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna

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