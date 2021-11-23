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Zonguldak'ta 'kapak olsun' pozu başlarını yaktı! 3 kadın eşleriyle birlikte...

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta 'kapak olsun' pozu başlarını yaktı! 3 kadın eşleriyle birlikte...

ZONGULDAK’ta, eşleriyle ilişki yaşadığını öne sürdükleri Aslı U.Y.'nin (31) evine gidip kurusıkı tabancayla tehdit ederek, makasla saçını kesip dövdükleri anları kameraya kaydeden Şenay K. (39) ve Songül Ş. (41) ile arkadaşları Nejla Ç., tutuksuz yargılandıkları davada 1’er yıl 8’er ay hapis cezasına çarptırıldı. İlk kararın ardından cezaevine girmeyince adliye önünde zafer pozu verip fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan 3 sanık, tekrar yargılanmaya başladı.

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Olay, 18 Ekim 2014’te meydana geldi. Devrek ilçesindeki bir ortaokulda kantin işleten Şenay K. ile yanında çalışan Songül Ş., aynı kantinde yaklaşık 6 ay çalıştıktan sonra ayrılıp Zonguldak’a taşınan Aslı U.Y.’nin eşleriyle ilişki yaşadığını iddia edip evine gitti. İki arkadaş giderken yanlarına Nejla Ç.'yi de aldı. 3 kadın, iddiaya göre Aslı U.Y.'yi kurusıkı tabancayla tehdit edip, silahın kabzasıyla darbederek makasla saçını kesti. Şenay K. ve Songül Ş., Aslı U.Y.'ye eşleriyle birlikte olduğunu zorla itiraf ettirip o anları kameraya kaydetti. Şüpheliler, Aslı U.Y.’yi olayı kimseye anlatmaması için tehdit edip, iki cep telefonunu da gasbederek evden ayrıldı.

Aslı U.Y.’nin şikayeti üzerine 3 kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında 'yaralama', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'yağma', 'hakaret' ve 'silahla tehdit' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan sanıklardan Şenay K., "Amacımız eve zorla girmek ya da dövmek değildi. Bizi kendisi eve davet etti. ’Kocanıza sahip çıksaydınız’ gibi şeyler söyledi. Benim eşimle birlikte olduğu için bunu kendime yedirememiştim. Özür bile dilemiyordu, dikleniyordu. Bu nedenle sırayla hepimiz silah doğrultup kendisini darbettik" dedi.



"Beycuma tatil köyünü adres gösterenlere bu da kapak olsun"
Sanık Songül Ş. de Aslı U.Y.’nin kendilerine hakaret ettiğini anlattı. Aslı U.Y. ise sanıkların eşleriyle ilişkisi olmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı. 22 Ekim 2015'te verilen kararda, 3 kadın hakkında toplamda 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasına geri bırakıldı. 'Yağma' suçundan ise Aslı U.Y.’ye cep telefonlarının teslim edilmesi nedeniyle 3 sanık beraat etti. Kararın ardından adliye önünde birbirlerine sarılıp verdikleri zafer pozunu sosyal medya hesaplarında paylaşarak, Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na atıfta bulunan Şenay K., Songül Ş. ve Nejla Ç.'nin, "Beycuma tatil köyünü adres gösterenlere bu da kapak olsun. Yeterli sanırım. Zonguldak Adliyesi" mesajıyla fotoğrafları, o dönem yapılan haberlerde gündem oldu.


Yargıtay kararı bozdu
Aslı U.Y., avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 3 kadın hakkındaki 'yağma' suçundan verilen beraat kararının bozulup ceza verilmesini talep etti. 10 Mart 2021'de verilen kararın ardından, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen davaya Şenay K., Songül Ş., Necla Ç. ve Aslı U.Y. katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların ifadesi alınması için duruşmayı erteledi.

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