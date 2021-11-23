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Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, hayatını kaybetti. Güneş'in ölüm haberini CHP milletvekili Hüseyin Yıldız duyurdu...

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CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönemlerde Partimizin Milletvekili ve İçişleri Bakanlarımızdan Hasan Fehmi Güneş'i kaybettik. Ailesine, CHP ailemize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hasan Fehmi Güneş kimdir?

Hasan Fehmi Güneş 1934 Adapazarı'nda doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Nallıhan Cumhuriyet Savcılığı, Sakarya Mühendislik Akademisi Öğretim Görevliliği, Serbest avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyeliği, 18. ve 22. dönem İstanbul Milletvekiliği ile İçişleri Bakanlığı yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. 5 Ekim 1979 tarihinde hükümetten istifa etti

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