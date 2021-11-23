Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar Erken seçim olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı erken seçim çağrılarına yanıt vererek seçim tarihini Haziran 2023 olarak tekrar vurguladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İktidarımızın ilk döneminde vesayeti kaldırmak için kararlı adımlar attık. Nice engelle nice kumpasla boğuştuk. Anayasayı kanunları hiçe sayarak cumhurbaşkanı seçmemizin bile önüne geçmek istediler.

Hem cumhurbaşkanını seçtik hem ülkemizin kalkınma adımında ilerledik. Pek çok demokratik ilerlemeyi yaptık.

'Türkiye hazır hedef 2023' diye yola çıktık. Yüzde 49,8'lik oya ulaştık. 2023 hedeflerini ilan ettiğimiz IMF borcunu son taksidini ödediğimiz 2013 yılı Mayıs ayında başlayan bir dizi hadiseye şahit olduk. Adeta ikinci bir milli mücadele yürüttük. 2014'te 'Millet eğilmez Türkiye yenilmez' haykırışıyla tamamladık. Aynı yıl Ağustos ayında ilk defa halkın oyuyla Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52 ile kazandık.

En alçak saldırı olan 15 Temmuz ardından Cumhur İttifakı temellerini attığımız 2017 anayasa değişikliğini gerçekleştirdik. Tarihimizde ilk defa milletimizin tercihiyle yönetim sistemimizi değiştirdik. Milletimiz darbe girişimine cevabı yönetim değişikliğiyle vermiş oldu. 'Vakit Türkiye Vakti' sloganıyla cumhurbaşkanlığında yüzde 52,6 oy oranına ulaştık.2019 mahalli idareler seçiminde de yüzde 44,3 seviyesinde oy aldık.

Erken seçim açıklaması

Kurulduğu günden bu güne her seçimden birinci parti çıktık. Şu anda niye bu kadar yırtınıyorlar? Çünkü gelecekleri yerin ne olduğunu iyi biliyorlar. AK Parti ve MHP sağladıkları bu başarının önüne geçemeyeceklerini iyi biliyorlar. AK Parti bu başarısıyla bu kadar yüksek oy seviyesini uzun süre koruyabilen istisnai örneklerin başındadır. 2023 Haziran seçimlerinde de bu rekoru ileriye taşıyacağız. Esasen biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerini ilan ettiğimizde seçim yılı 2024'tü. Hala erken seçim, erken seçim... Olmayacak erken seçim, Haziran 2023'te olacak.

Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller onlar tarih oldu. 15 ayda bir seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir dünyanın uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz. Yaşanan gelişmeler seçimleri 2023'e denk getirdi. Türkiye ve bizim için her seçim önemlidir, hayatidir. Şu kritik süreç çok daha önemli hale getirdi. Bu seçimleri kazanarak eser ve hizmet altyapısı üzerinde yeni bir safhaya çıkarmış olacağız.

Salgının tetiklediği küresel değişimin milletimizle birlikte bölgemizin tamamı ne gibi sonuçlar olacağını belirleyecek.

Aydınlık döneme adım atacağız

Bu süreci yönlendirenlerin Allah'ın yardımı sayesinde bu güne kadar başaramamaları vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Türkiye duruşunu korudukça kurulan tuzakların çapı artıyor. Bin yıldır bedel ödeyen bir millet olarak verdiğimiz bu mücadele için fedakarlık yapmaktan çekinmeyeceğiz. Bu mücadeleyi tamamladığımızda aydınlık döneme adım atacağız.

Yan gelip durmak yok çok gayret edeceğiz. 1,5 yılı değerlendireceğiz. Boş bıraktığımız her yer yalanla doldurulacaktır. Ülkemizi CHP'nin yalanlarına terk edemeyiz. Türkiye'yi helalleşme haleldar etmeye çalışan yani bozmaktan, fesat çıkarmaktan başka iş bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz.

Bu duygularla hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.