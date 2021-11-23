Planınızı şimdiden yapın! 2022'de 5 gün izin alarak 28 gün tatil yapmak mümkün!

Koronavirüs nedeniyle geçen yıl binlerce kişi gönlüne göre tatil yapmadı. 2022 için planlar şimdiden yapılmaya başlandı. Peki gelecek yıl kaç gün tatil olacak? Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri ne zaman olacak? İşte 2022 yılı tatil takvimi...

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Bu yılın ilk yarısında kapanmalar nedeniyle seyahat edemeyenler, ikinci yarıda tatil fırsatlarını değerlendirmeye çalıştı. Seyahat sitesi Enuygun, gelecek yıl seyahatlerini planlamayı düşünenler için 2022 yılı tatil takvimini hazırladı.

Enuygun, seyahat severlere sadece 5 gün izin alarak tüm yıl toplamda 28 gün tatil yapabileceği müjdesini verdi.

Tatil takvimine göre; 2022’nin ilk yarısındaki tatillerin bir kısmı hafta sonuna denk gelse de mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı ve temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı sayesinde uzun tatiller yapmak mümkün oluyor.

9 gün tatil planı yapmak mümkün

2021’e Cuma gününe denk gelen 1 Ocak tatiliyle başlanırken, 2022’de 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yine Cumartesi günü kutlanacak. 2022’de Ramazan Bayramı mayıs ayında olacak. 1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi ve 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan bayram 4 Mayıs Çarşamba günü bitiyor. Perşembe ve Cuma günleri için 2 gün izin alarak toplamda 9 günlük bir tatil planı yapmak mümkün oluyor.

Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs’ta cuma günü için 1 günlük izin alarak 4 günlük tatil yapmak mümkün olacak.

Temmuz’da 2,5 gün izinle 10 gün tatil

Son yıllarda Kurban Bayramı’nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile denk gelmesiyle uzun bayram tatilleri yapılabildi. Bu yıl da Kurban Bayramı, 15 Temmuz’un hemen öncesinde 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı arifesinde yarım gün izin alarak 12 Temmuz Salı gününe kadar sürecek bayramla birlikte 5 günlük bir tatile çıkılabiliyor. 15 Temmuz Cuma’dan önceki çarşamba ve perşembe günleri için 2 günlük izin alarak bu tatili 10 günlük bir plana çevirmek de mümkün olacak.

Yılın diğer yarısındaki resmi tatillerde ise kısa da olsa tatil yapma fırsatı oluşuyor. Salı gününe denk gelen 30 Ağustos için 1 gün izin alarak 4 günlük bir deniz kenarı kaçamağı planlanabilir. 29 Ekim ise 2022’de Cumartesi günü ancak 28 Ekim Cuma için yarım gün izin alınması durumunda 3 günlük tatil yapmak mümkün.

Enuygun, 2022 tatil takvimini şu şekilde hazırladı: