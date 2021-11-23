Dolar 12 lirayı aştı! 23 Kasım 2022 dolar ve euro piyasasında son durum

Dün gece dolar hem yurtiçi hem de yurtdışı gelişmeler nedeniyle 11.47 ile yeni bir zirve yaptı. Bu sabaha ise dolar güne 11.41 ile başlarken saat 11:50 itibariyle itibariyle 12.32 lirayı görerek yeni bir rekor kırdı. Euro da 13.51 lirayı gördü...

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Kasım ayının son haftasında Dolar/TL ABD Başkanı Biden'ın Fed başkanlığına yeniden Powell'ı aday göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından akşam 19:25'den sonra 11,47'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

11:50 itibariyle piyasalar: Dolar durmuyor, durdurulamıyor. Dolar kuru 12.32 TL'yi geride bırakarak sadece bugün 90 kuruş artmış oldu. Euro ise 13.84 lirayı geride bıraktı...

Saat 11:15 itibariyle piyasalar: Dolar 12 lirayı aştı, euro 13.50 liranın üzerine çıktı. Serbest piyasada dolar 12.04 liradan işlem görürken, euro 13.56 lira seviyesini geride bıraktı...

Saat 10:34 itibariyle piyasalar: Doların hızlı yükselişi sürüyor. Dolar 11.99 lirayı aşarken euro da 13.51 lira seviyesini geride bıraktı. Sterlin ise 16 Türk Lirasını aştı.

Saat 09:45 itibariyle piyasalar: Dolar 15 dakika içinde 20 kuruş birden arttı. Saat 09:30'da 11.52 mira seviyesinde olan dolar, 15 dakika sonra 10.72 lirayı aşarak bir rekor daha kırdı. Euro ise 13 lirayı aştı...

Saat 09:30 itibariyle piyasalar: Dolar yeni güne de rekorlar kırarak başladı. Dolar 09:30 sularında 11.55 lirayı aşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıkarken, euro da 12.95 lirayı ayarak 13 liranın kapısına dayandı. Altında da yükseliş sürüyor.

Türk Lirası salı günü yüzde 2,6 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Euro da, 13.47'yle, Türk Lirası karşısında tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

Erdoğan: Kur ve faiz oyununu görüyoruz

Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına bilgilendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kur ve faiz oyununu görüyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız.” dedi

Faiz sebep enflasyon neticedir...

Faizin sebep, enflasyonun ise netice olduğunu vurgulalayan Erdoğan, "Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz, fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Biz aynı oyunu vesayetle mücadelede gördük, terör örgütleri ile mücadelemizde gördük, karşı adımımızı attık başardık. Darbe oyununda aynı oyunu gördük, milletimizle direndik başardık.” ifadelerini kullandı.