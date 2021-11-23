Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi davasında Suudi Arabistan’a yargılama yapılıp yapılmadığı sorulacak

Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin davada mahkeme, Suudi Arabistan'da soruşturma veya kovuşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar verdi.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolusluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davada mahkeme, Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma ve kovuşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasını karar verdi. Mahkeme, kesinleşmiş karar var ise kararın, sanıkların Türkiye'de mükerrer ceza almalarını engellemek için kendilerine gönderilmesini istedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim 2018’de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile avukatı ve firari sanıkların CMK’dan atanan avukatları hazır bulundu. Duruşmada, müşteki Hatice Cengiz ile avukatı eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Sanık avukatları esas hakkındaki mütalaanın açıklanmasının ardından savunmalarını yapacaklarını belirtirken, duruşma savcısı eksikliklerin giderilmesini istedi. Mahkeme, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine hükmetti. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’ndan Suudi Arabistan makamları yazı yazılmasının istenmesine karar veren heyet, firari sanıklar hakkında maktul Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin kovuşturma veya soruşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasına hükmetti. Mahkeme, sanıkların Türkiye’de mükerrer suçlardan ceza almasının engellenmesi için Suudi Arabistan’da kovuşturma veya soruşturma yapılmış olması halinde kesinleşmiş kararın kendi mahkemelerine gönderilmesinin istenmesine hükmederek duruşmayı 24 Şubat’a erteledi.