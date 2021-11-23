BIST 1.783
DOLAR 12,17
EURO 13,73
ALTIN 698,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da okul müdürü ve babası 5 gün arayla koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bursa'da okul müdürü ve babası 5 gün arayla koronavirüsten öldü

BURSA'da, lise müdürü Kamil Beki (57) ile babası Recep Beki (85), tedavi gördükleri hastanede 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Abone ol

Gemlik ilçesindeki Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Beki'nin bazı semptomlar üzerine hastanede yaptırdığı Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Evde karantinaya giren Beki, sağlık durumu ağırlaşınca 1 Kasım'da Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okul müdüründen 3 gün sonra babası Recep Beki'nin de yaptırdığı testin sonucu pozitif çıktı. Recep Beki de oğluyla birlikte aynı hastanede tedaviye alındı.

Entübe edilen 3 çocuk babası Kamil Beki, 15 Kasım'da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren Recep Beki de 20 Kasım'da hayatını kaybetti. Recep Beki, pazar günü oğlunun defnedildiği Gemlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kamil Beki'nin aşı yaptırmadığı, babası Recep Beki'nin de zamanı gelmesine rağmen üçüncü doz aşısını olmadığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erol Bulut'tan hakeme tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz
Erol Bulut'tan hakeme tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Erkek öğretmene alınacak hediye fikirleri neler uygun fiyatlı hediye fikirleri
Erkek öğretmene alınacak hediye fikirleri neler uygun fiyatlı hediye fikirleri
Çaykur soğuk çay pazarında 14,2 milyon zarar etti
Çaykur soğuk çay pazarında 14,2 milyon zarar etti
Zonguldak'ta sırt ağrısıyla gitti gerçeği duyunca şaştı kaldı: Şaka yapıyorlar diye düşündüm
Zonguldak'ta sırt ağrısıyla gitti gerçeği duyunca şaştı kaldı: Şaka yapıyorlar diye düşündüm
Öğretmenler Günü mesajları kısa anlamlı resimli 24 Kasım sözleri
Öğretmenler Günü mesajları kısa anlamlı resimli 24 Kasım sözleri
Mehmet Metiner, Abdurrahman Dilipak için 'Reisimden ricamdır' demişti şimdi vazgeçti!
Mehmet Metiner, Abdurrahman Dilipak için 'Reisimden ricamdır' demişti şimdi vazgeçti!
Ekim’de yüzde 50 arttı! Kartlı ödemelerin en hızlı büyüdüğü sektör belli oldu
Ekim’de yüzde 50 arttı! Kartlı ödemelerin en hızlı büyüdüğü sektör belli oldu
İstanbul'da döverek eşini öldürdü! Çıplak halde bulundu: Çocuklarını arayıp...
İstanbul'da döverek eşini öldürdü! Çıplak halde bulundu: Çocuklarını arayıp...
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise