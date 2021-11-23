Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret için son dakika açıklaması! Tarih verdi!

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili yapılan son çalışmalarla ilgili olumlu mesajlar verdi. Bilgin Aralık sonunun beklenmeyeceğini ilk haftada rakamın açıklanacağını duyurdu.

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Asgari ücretin belirlenmesinde tarih yaklaştıkça gelişmeler artıyor. Bugün basında yer alan işe göre ve bölgeye asgari ücretin değişeceği ile ilgili haberlere bunun doğru olmayacağını söyleyen Bakan Bilgin detayları açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna kadar uzamayacağını, 1-2 hafta içinde tamamlanacağını belirterek, "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz. O doğrudan doğruya emeği koruyacak en düşük ücrettir ve Türkiye çapında uygulanır" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Aralık ayının sonunu bekleme niyetinde değiliz. Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu defa erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü; taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde."

"Kademeli asgari ücret olmaz"

Kabine Toplantısı sonrasında çalışmalara ilişkin bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kademeli asgari ücret uygulamasının söz konusu olmadığını söyledi.

"Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz. O doğrudan doğruya emeği koruyacak en düşük ücrettir ve Türkiye çapında uygulanır."

Asgari ücret anketi tamamlanmak üzere

Bakan Bilgin, işverenin yükünü hafifletmek için asgari ücrette vergi indiriminin söz konusu olabileceğini de anlattı.

Asgari ücretin belirlenmesine yönelik tüm kesimlerin taleplerinin alındığı ilk anket çalışmasının ise tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.