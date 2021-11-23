Kemal Kılıçdaroğlu pazara gitti en çok gelen duyduğu cümleyi söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alışverişe gittiği Çukurambar pazarında edindiği izlenimleri anlattı. Kılıçdaroğlu, “En çok duyduğum cümle 'Ne olursunuz bizi kurtarın' oldu" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alışverişe gittiği Çukurambar pazarında edindiği izlenimleri anlattı. “En çok duyduğum cümle şu oldu: ‘Ne olursunuz bizi kurtarın.' Bunu hem pazarcılar hem pazara gelmiş vatandaşlarımız söylüyordu” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Bu kadar içten bir haykırışı emin olun duymamıştım” dedi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Eşimle birlikte pazara girdiğimizde malum maskelerimiz vardı. Girişte kimse tanımadı. Biraz ilerledikten sonra bir esnafımız, ‘Siz acaba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu musunuz?' dedi. ‘Evet' dedim. Diğerleri de duyunca geldiler. Çok sayıda vatandaşımızla fotoğraf çektirdik. Bu arada hanım bir-iki alışveriş yaptı. Pazarcılar dışında diğer vatandaşlar da geldi ayaküstü sohbet ettik. En çok duyduğum cümle şu oldu: ‘Ne olursunuz bizi kurtarın.' Bunu hem pazarcılar hem pazara gelmiş vatandaşlarımız söylüyordu. ‘Bizi kurtarın' gerçekten çok içten bir haykırıştı. Bu kadar içten bir haykırışı emin olun duymamıştım. İnsanlar alışverişe gelmişler fakat anlaşılıyor ki sıkıntı var. Pazarda bu haykırışları duyuyorsunuz. Üstelik bu şikâyeti hem pazarcı esnafı hem vatandaş dile getiriyor. Maske takmaya özen gösteriyorum ama fotoğraf çektirirken maskelerimizi çıkardık. Bu arada sıkıntısı olanlardan gelip derdini bize anlatmak isteyenler oldu. Onların telefonlarını, isimlerini aldım. Kendilerini arayacağımı söyledim.”

“Sorumlusu çiftçi de pazarcı da değil”

“Kabul etmek lazım ki fiyatlar pahalı” diyen Kılıçdaroğlu, “Ama” deyip şu açıklamayı yaptı:

“Bu pahalılık pazarcılardan kaynaklanmıyor. Çiftçiden de kaynaklanmıyor aslında. Geçen hale gittim haldeki esnaf eline bir plastik kasa aldı, ‘İnanın şu elimdeki plastik kasa var ya, işte kasanın fiyatı içine koyduğumuz domatesten daha pahalı. Bu kasa, bu üründen pahalıysa işte bunun kabahati ne bendedir ne domatesi üretendedir. Bizi hep suçlu buluyorlar. Pazarcıları suçlu buluyorlar, halcileri suçlu buluyorlar. Bizim halde aldığımız komisyon yüzde sekiz. Yani ne kadar mal aldığımız belli, çıkan mal da belli. Aldığımız yüzde sekizin üzerinden de vergi ödüyoruz. Yüzde sekizi de biz belirlemiyoruz diyorlar.

Büyük kârlar, büyük vurgunlar, büyük fiyat artışları zaten yok ama ürünün yolda gelişi, mazot fiyatları, köprü fiyatları, yedek parça fiyatları, ücretler, bütün bunları koyduğumuz zaman zaten bu fiyatlar bu noktaya geliyor.”

"Pahalılığın sebebinin kötü yönetim olduğunu herkes biliyor"

Pazarda esnafın şikâyetlerini dinleyen Kılıçdaroğlu dinlediklerine, “Sakın ruhunuzda çok fazla karamsarlık hissetmeyin. Bunu düzelteceğiz. Yani umutlu olun” dediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Herkes hayatın pahalı olduğunu biliyor. Pahalılığın sebebinin kötü yönetim olduğunu biliyor. ‘Bunlardan bizi kurtarın' diyor. ‘Allah rızası için bunlardan bizi kurtarın' diyorlar. İşin özeti bu” diye konuştu.