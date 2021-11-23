Jandarmada FETÖ yapılanması operasyonu 53 mahrem imam yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü: FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasında örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu mahrem imam oldukları deşifre edilen 101 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 42 ilde düzenlenen operasyonda 53 şüpheli yakalanmıştır.Abone ol
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik çalışmada, örgüt yöneticilerinden ele geçirilen program içeriklerinden 'mahrem imam'lar deşifre edildi.
Örgüt üyesi askeri personelden sorumlu 'mahrem imam' oldukları tespit edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 101 şüpheli hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 53'ü, yakalanarak gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.