BIST 1.755
DOLAR 11,72
EURO 13,18
ALTIN 671,11
HABER /  GÜNCEL

Jandarmada FETÖ yapılanması operasyonu 53 mahrem imam yakalandı

Jandarmada FETÖ yapılanması operasyonu 53 mahrem imam yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü: FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasında örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu mahrem imam oldukları deşifre edilen 101 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 42 ilde düzenlenen operasyonda 53 şüpheli yakalanmıştır.

Abone ol

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik çalışmada, örgüt yöneticilerinden ele geçirilen program içeriklerinden 'mahrem imam'lar deşifre edildi.

Örgüt üyesi askeri personelden sorumlu 'mahrem imam' oldukları tespit edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 101 şüpheli hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 53'ü, yakalanarak gözaltına alındı. Diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmenler günü hediyesi ne alınır uygun fiyatlı hediye fikirleri 2021
Öğretmenler günü hediyesi ne alınır uygun fiyatlı hediye fikirleri 2021
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Sakarya'da dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Görme engelli babası imdadına yetişti
Sakarya'da dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Görme engelli babası imdadına yetişti
Bolu'da yabancılar için karar verildi! Nikah ücreti 100 bin lira suyun metreküpü 2,5 dolar
Bolu'da yabancılar için karar verildi! Nikah ücreti 100 bin lira suyun metreküpü 2,5 dolar
Delta varyantında sürpriz gelişme: Kendini yok edebiliyor!
Delta varyantında sürpriz gelişme: Kendini yok edebiliyor!
Adaylıkta yeni tartışma! CHP'de böyle Abdullah Gül'ün önünü açacaklar
Adaylıkta yeni tartışma! CHP'de böyle Abdullah Gül'ün önünü açacaklar
Samsun'da yaşlı adamı telefonla dolandırdılar! 202 bin TL ve 19 bin 600 euro verdi
Samsun'da yaşlı adamı telefonla dolandırdılar! 202 bin TL ve 19 bin 600 euro verdi
İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu 112 gözaltı
İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu 112 gözaltı
Van'da masaj salonuna fuhuş operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı
Van'da masaj salonuna fuhuş operasyonu! 2 kişi gözaltına alındı
Ataşehir'de fırında doğalgaz patladı
Ataşehir'de fırında doğalgaz patladı