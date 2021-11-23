BIST 1.755
DOLAR 11,73
EURO 13,19
ALTIN 669,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Görme engelli babası imdadına yetişti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Görme engelli babası imdadına yetişti

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde fındık bahçesine giren traktör sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktör altında kaldı. Dakikalarca kurtarılmayı bekleyen traktör sürücüsü, görme engelli babasının kazayı fark etmesi sayesinde kurtarıldı.

Abone ol

Kaza, Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi Yukarı Camii mevkiinde bulunan fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesine 54 UC 754 plakalı traktörüyle giden Bülent Ç., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan traktörün altında kaldı. Kazada yaralanan Bülent Ç., dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Traktör sürücüsü Bülent Ç.’nin durumunu fark eden görme engelli babası, yaralı sürücünün imdadına yetişti.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle olay yerine ambulans yaklaşamadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, sedye ile yaya olarak metrelerce uzaklıktaki ambulansa taşındı. Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
71 ile çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul İzmir Ankara Diyarbakır Antalya Eskişehir...
Foto Galeri 71 ile çok kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul İzmir Ankara Diyarbakır Antalya Eskişehir... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Delta varyantında sürpriz gelişme: Kendini yok edebiliyor!
Delta varyantında sürpriz gelişme: Kendini yok edebiliyor!
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Erdoğan 'ekonomik kurtuluş savaşı' dedi Babacan kameralar karşısına geçti: Yeter artık
Erdoğan 'ekonomik kurtuluş savaşı' dedi Babacan kameralar karşısına geçti: Yeter artık
Samsun'da yaşlı adamı telefonla dolandırdılar! 202 bin TL ve 19 bin 600 euro verdi
Samsun'da yaşlı adamı telefonla dolandırdılar! 202 bin TL ve 19 bin 600 euro verdi
İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu 112 gözaltı
İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu 112 gözaltı
Ataşehir'de fırında doğalgaz patladı
Ataşehir'de fırında doğalgaz patladı
Ekrem İmamoğlu'ndan ekmek zammı açıklaması Halk ekmek zam yapacak mı?
Ekrem İmamoğlu'ndan ekmek zammı açıklaması Halk ekmek zam yapacak mı?
Başak Cengiz'in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi
Başak Cengiz'in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi
Tapuda skandal! Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Şeyma Subaşı gibi 136 ünlü isim diken üstünde!
Tapuda skandal! Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Şeyma Subaşı gibi 136 ünlü isim diken üstünde!
Asgari ücret belli oldu! Hükümetin belirlediği rakam ne? Çalışma Bakanı açıklamıyor ama
Asgari ücret belli oldu! Hükümetin belirlediği rakam ne? Çalışma Bakanı açıklamıyor ama