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İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu 112 gözaltı

İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu 112 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü: İzmir merkezli 22 ilde FETÖ'ye yönelik eşzamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemleri sonucunda, 4’ü Deniz, 5’i Kara, 37’si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1’i Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 15’i muvazzaf 47 asker ile 65’i 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 112 şüphelinin yakalanması kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir ve 21 ayrı ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin haklarında başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi başkaca deliller bulunduğu belirtildi.
Ayrıca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında 19 Kasım 2019’dan bugüne kadar düzenlenen 22 ayrı operasyonda 3 bin 338 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden 1481’nin tutuklandığı, 474 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı ifade edildi.

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