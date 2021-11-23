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Ünlü yönetmen Pekin Azer, eski eşine 'eve korona getirdi' diye dava açtı

Ünlü yönetmen Pekin Azer, eski eşine 'eve korona getirdi' diye dava açtı

Yönetmen Pekin Azer, koronavirüse yakalanan eski eşi Olena Shelest hakkında suç duyurusunda bulundu, 1 aylık tedbir kararı aldırdı.

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Yönetmen Pekin Azer, 6 ay önce anlaşmalı olarak boşandığı Ukraynalı Olena Shelest hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Azer, Gürcistan’a yoga ve meditasyon turuna giden eski eşinin koronavirüse yakalandığını, karantina kurallarına uymayarak kendisinin ve çocuğunun hayatını tehlikeye soktuğunu iddia etti.

Hiç tanımadığı insanlarla aynı otel odasında kaldı!

Azer dilekçesinde 6 ay önce anlaşmalı olarak boşandığını Shelest'in hiç tanımadığı insanlarla aynı otel odasında kaldığını iddia etti. Eski eşinin tur bitiminde pandemi kurallarına aykırı davranarak kızıyla görüşmek için evlerine geldiğini belirten Azer, hasta olduğu halde test yaptırmadığını ve çocuğunun hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Astım ve koah hastası olduğumu bildiği halde...

Azer dilekçesinde şunları kaydetti: "Astım ve Koah hastası olduğumu bildiği halde önlem almadı. Benim ve kızımın hayatını hiçe saydı. Shelest, testi pozitif çıktıktan sonra da kendini karantinaya almadı" dedi. Savcılık, Shelest hakkında soruşturma başlatırken, Aile Mahkemesi de 1 ay tedbir kararı verdi.

Savcılık 1 ay uzaklaştırma kararı verdi

Savcılık Olena Shelest hakkında soruşturma başlatırken, Aile Mahkemesi de 1 ay aleyhine tedbir kararı verdi. Shelest, karara avukatı aracılığıyla itiraz etti. İtiraz dilekçesinde şöyle denildi:

Eski eş: Bana şiddet uyguladı

“Pekin Azer, müvekkili çocuğuyla görüştürmeye yanaşmamaktadır. Problem budur. Müvekkilin dışarı çıkması yasak olduğu halde Pekin Azer sürekli kavga çıkarmış, sözlü ve fiziki şiddet uygulamıştır. Yiyecek, içecek bile vermemiştir. Müvekkili dışarı atmış, zorla markete götürmüştür.”

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