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Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'te zırhlı askeri araç devrildi

SİİRT'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği zırhlı askeri araç devrildi. Devrilen araçta yangın çıkarken askeri personel kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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SİİRT Şırnak karayolu eski E Tipi Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana gelen kazada zırhlı askeri araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan araç alev alırken içerisinde bulunan askeri personel kendini dışarı atmayı başardı.

Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Askeri personelin yara almadan kurtulduğu kazada araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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