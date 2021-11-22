Yahudi örgütler İsrailli bakana Mescid-i Aksa'yı yıkma önerisi sundu

İSRAİL Din Hizmetleri Bakanı Matan Kahana, Yahudi cemaat mensuplarını ağırladı. Örgüt temsilcileri İsrailli bakana Mescid-i Aksa'nın yıkılması ve çevresinin işgalini gösteren bir plan sundu.

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İSRAİL'in Kudüs özelindeki işgal faaliyetleri devam ediyor. Özellikle Doğu Kudüs merkezli yürütülen işgal planları açıkça ve sesli bir şekilde dile getiriliyor. İsrail Din Hizmetleri Bakanı Matan Kahana, Yahudi örgüt liderlerini ağırladı. Toplantıda Kudüs'ün işgali ve Mescid-i Aksa'nın yıkılması konuları ele alındı.

Mescid-i Aksa'nın çevresinde gerçekleştirdikleri imar ve yıkım planlarıyla Kudüs'ü İsraillileştirmeyi amaçlayan Yahudi örgütleri İsrailli bakana kutsal mabedin yıkılması planını sundu. Toplantıda Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın işgalinin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik konuşmalar gerçekleştiren örgüt temsilcileri İsrailli bakana maddeler halinde öneriler sundu.