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Yahudi örgütler İsrailli bakana Mescid-i Aksa'yı yıkma önerisi sundu

Yahudi örgütler İsrailli bakana Mescid-i Aksa'yı yıkma önerisi sundu

İSRAİL Din Hizmetleri Bakanı Matan Kahana, Yahudi cemaat mensuplarını ağırladı. Örgüt temsilcileri İsrailli bakana Mescid-i Aksa'nın yıkılması ve çevresinin işgalini gösteren bir plan sundu.

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İSRAİL'in Kudüs özelindeki işgal faaliyetleri devam ediyor. Özellikle Doğu Kudüs merkezli yürütülen işgal planları açıkça ve sesli bir şekilde dile getiriliyor. İsrail Din Hizmetleri Bakanı Matan Kahana, Yahudi örgüt liderlerini ağırladı. Toplantıda Kudüs'ün işgali ve Mescid-i Aksa'nın yıkılması konuları ele alındı.

Mescid-i Aksa'nın çevresinde gerçekleştirdikleri imar ve yıkım planlarıyla Kudüs'ü İsraillileştirmeyi amaçlayan Yahudi örgütleri İsrailli bakana kutsal mabedin yıkılması planını sundu. Toplantıda Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın işgalinin nasıl gerçekleştirileceğine yönelik konuşmalar gerçekleştiren örgüt temsilcileri İsrailli bakana maddeler halinde öneriler sundu.

Yahudi temsilcilerin bakana ayrıca sunduğu işgalci önlemler arasında şunlar yer alıyor:

- Ramazan ayında Mescid-i Aksq'ya yapılan baskınların artırılması.

- Öğrenciler de dahil edilerek kalabalık gruplarla Mescid-i Aksa'ya baskın yapılması.

- Baskın amaçlı girişlere farklı farklı kapılardan izin verilmesi.

- Kanunlarda düzenleme yapılarak 'Yahudi Kutsal Mekanları' içine Mescid-i Aksa'nın da dahil edilmesi.

- Yahudi bayramlarında Müslümanlara Mescid-i Aksa'nın kapatılması.

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