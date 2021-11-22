Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Silahlanma yarışı bizi batıracak

TÜRKİYE'yi savunma sanayii alanında yakalamak için ABD ile Fransa'dan uçak ve gemi siparişleri veren Yunanistan'da, "Silahlanma yarışı bizi batıracak" manşetleri atılmaya başlandı.

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Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar Yunanistan tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerinin tamamı Yunan basınında karşılık bulurken Yunanistan'ın Türkiye'yi yakalama adına attığı adımlar sert şekilde eleştiriliyor.

Yunan News 24/7'de, "Yunanistan-Fransa, İspanya-Türkiye: Silah Rekabeti İflasa Yol Açıyor" başlıklı bir haber yayımlandı. Gazeteci George Karelya imzasını taşıyan yazıda Atina hükumetine Türkiye ile silah rekabetine karşı, "Uçak ve fırkateyn aldık, Türkiye uçak gemisi yapıyor. Bundan sonra ne yapacağız? Nükleer silah mı sipariş edeceğiz?" diye sordu.

"Türkiye'yi yakaladık sandık"

Türkiye'yi yakalamak için yapılan uçak ve savaş gemisi hamlelerine karşılık Ankara'nın güç alanına ulaşılamayacağına değinilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Fransa ile uçak ve fırkateyn alımı için dev bir anlaşma imzalandığında bunu sevinç ve şenlik içinde karşıladık. Türkiye'yi uyurken yakaladığımızı düşündük. Türkiye'nin buna karşılık vereceğini söyleyenler kulak ardı edildi."