Rekor fiyatların ardından kuyumculardan sahte altın uyarısı

SİİRT'te kuyumcular internet üzerinden altın satışı yapan bazı kişilerin akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirterek vatandaşların güvenilir siteler ve kuyumculardan alışveriş yapması konusunda uyardı.

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SİİRT'te yıllardır kuyumculuk yapan Gökçen Işık, vatandaşları internet üzerinden satılan sahte altına karşı uyardı.

Son zamanlarda internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde altınların sahte çıktığını gördüklerini belirten Işık, "Altın fiyatlarının artması sebebiyle dolandırıcılıkta arttı. Vatandaşlarımız internet sitelerinden altın almaya başladı. Vatandaş internet sitesinden alıyor, benim sattığım çeyrek bin liraysa internette 50 lira ucuz olması ona cazip geliyor ama ne aldığını bilmiyor.

"Dikkat edilmesi gerekir"

Adam çeyreğini alıyor, bir iki ay sonra bana satmaya geldiğinde altının sahte olduğunu söylediğimizde adam çok şaşırıyor. Müşteri bilezik alıyor, bilezik 22 ayar ama ayarlarıyla oynuyorlar, 10 bin liralık bilezikte bin 2 bin liralık fark ediyor. Tabi müşteri bunların farkına varmıyor. Biz müşterilerimizi uyarıyoruz. Bilindik internet sitelerinden, sağlam sitelerden ve tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapsınlar. Çok dikkat edilmesi gerekir. Vatandaşlara bir uyarıdır bu. Bilindik kuyumculardan alışveriş yapmaya devam etsinler, internet sitelerine bulaşmasınlar çünkü çok sorunlar yaşıyoruz"dedi.