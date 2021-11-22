Ukrayna işgal edilecek kentlerin haritasını yayınladı

UKRAYNA Savunma İstihbarat Ajansı, Rusya'nın ocak sonunda Ukrayna'ya saldırmayı planladığını öne sürerek saldırının nerelerden ne şekilde yapılacağına dair detayları paylaştı.

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Son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği söylentileri iyice arttı. Geçtiğimiz hafta ABD istihbaratı Moskova'nın Belarus-Polonya sınırındaki kargaşayı fırsata çevirerek Ukrayna'yı ele geçirebileceği konusunda Avrupa'yı uyarmış ancak Rusya bu iddiaları reddetmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığına bağlı Ukrayna Savunma İstihbarat Ajansı Başkanı Kyrylo Budanov, uluslararası basına önemli bilgiler verdi. Rusya ile aralarında doğu sınırında artan gerginliğe değinen Budanov, Moskova'nın saldırı planlarından bahsetti.

Sınırda 92 bin kişilik Rus kuvvetinin olduğunu kaydeden Budanov, "Doğuda hava saldırıları ve topçu ateşiyle, Odessa ile Mariupul'da da amfibik gemilerle saldırılar olacak. Belarus üzerinden de küçük bir saldırı olabilir" dedi.