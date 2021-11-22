İBB'de İstanbul'un ilçelerinin bütçesi görüşüldü En çok pay Esenyurt'un oldu İşte ilçe ilçe liste

İBB Meclisi'nde 2022 yılı için İstanbul'un ilçelerinin bütçeleri görüşüldü. En yüksek bütçe Esenyurt Belediyesi'nin en düşük Adalar Belediyesi'nin oldu.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde 39 ilçenin 2022 yılı mali bütçeleri oy birliği ile kabul edildi. En yüksek bütçeli belediye 1 milyar 306 milyon TL'lik bütçesi ile Esenyurt Belediyesi olurken, en az bütçeye sahip belediye ise 58 milyon TL ile Adalar Belediyesi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda toplandı. Meclis toplantısında İstanbul'da bulunan 39 ilçenin 2022 bütçeleri görüşüldü. Meclis 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı meclis toplantısında, yapılan oylamayla belediyelerin 2022 yılı mali bütçeleri oy birliği ile kabul edildi. Onaylanan bütçe ile en az bütçeye sahip belediye 58 milyon TL ile Adalar Belediyesi olurken, en yüksek bütçeli belediye 1 milyar 306 milyon TL'lik bütçesi ile Esenyurt Belediyesi oldu.

İBB Meclisi'nden geçen 2022 yılı ilçe belediyeleri bütçeleri şöyle:

Adalar Belediyesi: 58 milyon TL

Arnavutköy Belediyesi: 715 milyon TL

Ataşehir Belediyesi: 820 milyon TL

Avcılar Belediyesi: 485 milyon TL

Bağcılar Belediyesi: 850 milyon TL

Bahçelievler Belediyesi: 808 milyon 500 bin TL

Bakırköy Belediyesi: 613 milyon 662 bin TL

Başakşehir Belediyesi: 980 milyon TL

Bayrampaşa Belediyesi: 338 milyon TL

Beşiktaş Belediyesi: 670 milyon 316 bin TL

Beykoz Belediyesi: 710 milyon TL

Beylikdüzü Belediyesi: 742 milyon 313 bin TL

Beyoğlu Belediyesi: 450 milyon TL

Büyükçekmece Belediyesi: 465 milyon TL

Çatalca Belediyesi: 255 milyon 600 bin TL

Çekmeköy Belediyesi: 432 milyon 500 TL

Esenler Belediyesi: 710 milyon 500 bin TL

Esenyurt Belediyesi: 1 milyar 306 milyon TL

Eyüpsultan Belediyesi: 800 milyon TL

Fatih Belediyesi: 751 milyon 256 bin 300 TL

Gaziosmanpaşa Belediyesi: 735 milyon TL

Güngören Belediyesi: 517 milyon 852 TL

Kadıköy Belediyesi: 1 milyar 50 milyon TL

Kağıthane Belediyesi: 612 milyon 785 bin TL

Kartal Belediyesi: 650 milyon TL

Küçükçekmece Belediyesi: 945 milyon TL

Maltepe Belediyesi: 674 milyon 904 bin TL

Pendik Belediyesi: 900 milyon TL

Sancaktepe Belediyesi: 667 milyon 318 bin TL

Sarıyer Belediyesi: 688 milyon 269 bin TL

Silivri Belediyesi: 443 milyon TL

Sultanbeyli Belediyesi: 527 milyon TL

Sultangazi Belediyesi: 650 milyon 350 bin TL

Şile Belediyesi: 180 milyon TL

Şişli Belediyesi: 800 milyon TL

Tuzla Belediyesi: 489 milyon TL

Ümraniye Belediyesi: 850 milyon TL

Üsküdar Belediyesi: 1 milyar 100 milyon TL

Zeytinburnu Belediyesi: 635 milyon TL