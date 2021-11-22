İBB'de İstanbul'un ilçelerinin bütçesi görüşüldü En çok pay Esenyurt'un oldu İşte ilçe ilçe liste
İBB Meclisi'nde 2022 yılı için İstanbul'un ilçelerinin bütçeleri görüşüldü. En yüksek bütçe Esenyurt Belediyesi'nin en düşük Adalar Belediyesi'nin oldu.Abone ol
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde 39 ilçenin 2022 yılı mali bütçeleri oy birliği ile kabul edildi. En yüksek bütçeli belediye 1 milyar 306 milyon TL'lik bütçesi ile Esenyurt Belediyesi olurken, en az bütçeye sahip belediye ise 58 milyon TL ile Adalar Belediyesi oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda toplandı. Meclis toplantısında İstanbul'da bulunan 39 ilçenin 2022 bütçeleri görüşüldü. Meclis 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı meclis toplantısında, yapılan oylamayla belediyelerin 2022 yılı mali bütçeleri oy birliği ile kabul edildi. Onaylanan bütçe ile en az bütçeye sahip belediye 58 milyon TL ile Adalar Belediyesi olurken, en yüksek bütçeli belediye 1 milyar 306 milyon TL'lik bütçesi ile Esenyurt Belediyesi oldu.
İBB Meclisi'nden geçen 2022 yılı ilçe belediyeleri bütçeleri şöyle:
Adalar Belediyesi: 58 milyon TL
Arnavutköy Belediyesi: 715 milyon TL
Ataşehir Belediyesi: 820 milyon TL
Avcılar Belediyesi: 485 milyon TL
Bağcılar Belediyesi: 850 milyon TL
Bahçelievler Belediyesi: 808 milyon 500 bin TL
Bakırköy Belediyesi: 613 milyon 662 bin TL
Başakşehir Belediyesi: 980 milyon TL
Bayrampaşa Belediyesi: 338 milyon TL
Beşiktaş Belediyesi: 670 milyon 316 bin TL
Beykoz Belediyesi: 710 milyon TL
Beylikdüzü Belediyesi: 742 milyon 313 bin TL
Beyoğlu Belediyesi: 450 milyon TL
Büyükçekmece Belediyesi: 465 milyon TL
Çatalca Belediyesi: 255 milyon 600 bin TL
Çekmeköy Belediyesi: 432 milyon 500 TL
Esenler Belediyesi: 710 milyon 500 bin TL
Esenyurt Belediyesi: 1 milyar 306 milyon TL
Eyüpsultan Belediyesi: 800 milyon TL
Fatih Belediyesi: 751 milyon 256 bin 300 TL
Gaziosmanpaşa Belediyesi: 735 milyon TL
Güngören Belediyesi: 517 milyon 852 TL
Kadıköy Belediyesi: 1 milyar 50 milyon TL
Kağıthane Belediyesi: 612 milyon 785 bin TL
Kartal Belediyesi: 650 milyon TL
Küçükçekmece Belediyesi: 945 milyon TL
Maltepe Belediyesi: 674 milyon 904 bin TL
Pendik Belediyesi: 900 milyon TL
Sancaktepe Belediyesi: 667 milyon 318 bin TL
Sarıyer Belediyesi: 688 milyon 269 bin TL
Silivri Belediyesi: 443 milyon TL
Sultanbeyli Belediyesi: 527 milyon TL
Sultangazi Belediyesi: 650 milyon 350 bin TL
Şile Belediyesi: 180 milyon TL
Şişli Belediyesi: 800 milyon TL
Tuzla Belediyesi: 489 milyon TL
Ümraniye Belediyesi: 850 milyon TL
Üsküdar Belediyesi: 1 milyar 100 milyon TL
Zeytinburnu Belediyesi: 635 milyon TL