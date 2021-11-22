BIST 1.752
DOLAR 11,26
EURO 12,69
ALTIN 656,29
HABER /  EKONOMİ

LPG'ye bir zam daha! Bu gece otogaz zamlanıyor

LPG'ye bir zam daha! Bu gece otogaz zamlanıyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 19 kuruş zam yapıldı. 2 ayda gelen toplam zam 2 lira 33 kuruş oldu.

Abone ol

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 19 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,56 liraya, Ankara’da 7,64 liraya, İzmir’de ise 7,66 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye konut fiyatlarında yine zirvede IMF raporuna yansıdı
Türkiye konut fiyatlarında yine zirvede IMF raporuna yansıdı
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Bitcoin ile kâr elde edebilirsiniz
Doğuş Balbay ameliyat edildi
Doğuş Balbay ameliyat edildi
AK Parti'li Hamza Dağ: Seçmen 2023'te Kılıçdaroğlu ile sandıkta helalleşecek
AK Parti'li Hamza Dağ: Seçmen 2023'te Kılıçdaroğlu ile sandıkta helalleşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap
Interpol yeni başkanını İstanbul'da belirleyecek
Interpol yeni başkanını İstanbul'da belirleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 zafer yılı olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 zafer yılı olacaktır
Kendi kanıyla kocasının vurduğunu yazmıştı! Ragıp Canan davasında şoke eden karar!
Kendi kanıyla kocasının vurduğunu yazmıştı! Ragıp Canan davasında şoke eden karar!
Ekmek tartışması büyüyor! İstanbulda semte göre zamlı fiyat tarifesi!
Ekmek tartışması büyüyor! İstanbulda semte göre zamlı fiyat tarifesi!
Asgari ücret için kritik toplantı başladı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Asgari ücret için kritik toplantı başladı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak