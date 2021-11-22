Asgari ücret için kritik toplantı başladı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 15:30'da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan KAbine'de en önemli gündem maddesi 2022 yılı asgari ücret zammı olacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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Türkiye'de 7 milyon çalışanın gözü kulağı bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2 hafta aranın ardından Külliye'de bir araya gelen Kabine, yoğun bir gündemi değerlendirilecek. Toplantıda 2022 yılı asgari ücret artışıyla birlikte, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 50+1 çıkışı, ABD ile kritik temaslar, koronavirüsle ilgili son durum masaya yatırılacak.

50+1 zirvesi hakkında bilgi verilecek

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Erdoğan, 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında Kabine üyelerini bilgilendirecek.

ABD ile kritik temas

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak, iade sürecinin yol haritası görüşülecek.

Faiz indirimi ve asgari ücret değerlendirilecek

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararı da değerlendirilecek. Ayrıca, 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek.

Bakan Bilgin, yapılan anketleri ve formülleri sunacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda asgari ücret konusunda tüm kesimlerin görüşünün alındığı anket ve gündeme gelen formüllerle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

Kabinede asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde arttırılması, işveren üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltılması gibi alternatifli formüller üzerinde duruluyor.

Koronayla mücadele ve yerli aşı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdüren koronavirüs salgınına yönelik son durum da masada olacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.