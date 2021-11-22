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Adıyaman'da kahreden ölüm! Apartman girişinde görenler şok oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adıyaman'da kahreden ölüm! Apartman girişinde görenler şok oldu

ADIYAMAN'da zabıta memuru Mesut Kozan (38), oturduğu apartmanın girişinde ölü bulundu.

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Olay, öğle saatlerinde Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah kendi boşanma duruşmasına katılıp evine dönen Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Mesut Kozan, öğle saatlerinde oturduğu 5 katlı apartmanın girişindeki asansörün önünde hareketsiz bulundu. Üniforması ile yerde yatan Kozan'ı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Kozan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mesut Kozan'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. 1 çocuk babası Kozan'ın kesin ölüm nedeni otopsi ile netlik kazanacak.

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