Her yıl koronavirüs aşısı mı olacağız? Prof Dr. Uğur Şahin'den önemli açıklamalar

ABD'li Pfizer ile birlikte aşı geliştiren Alman BioNTech firmasının kurucusu aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uğur Şahin, her yıl bir doz hatırlatıcı aşıya ihtiyaç olabileceğini ve Pfizer/BioNTech aşısının dokuzuncu aya kadar yüksek koruma sağladığını söyledi.

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Pfizer/BioNTech aşısının arkasındaki isim olan Uğur Şahin, Alman gazetesine konuştu. Aşının etkisinin dördüncü aydan sonra azalmaya başladığını belirten Şahin, 3. doz aşının virüse karşı korumayı yeniden artırdığına açıkladı.

Dokuzuncu aya kadar yüksek koruma sağlıyor

NTV'deki habere göre "Gripte olduğu gibi yılda bir kez aşı yapılması yeterli olacaktır" diyen 56 yaşındaki bilim insanı, Pfizer/BioNTech aşısının dokuzuncu aya kadar yüksek koruma sağladığını söyledi.

Bununla birlikte Şahini dördüncü doz aşının ne zaman yapılması gerektiğine ilişkin yeterli veri bulunmadığını aktardı.

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 163 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 21 bin 117 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 119 milyon 327 bin 719'a yükseldi.