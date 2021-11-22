Emeklilerin cebi bayram edecek maaşlara zam geliyor kim ne kadar alacak?

Milyonlarca çalışan ve emeklinin 2022 yılında alacağı yeni ücretler enflasyona göre belirleniyor. Bunun için bazı veriler de ortaya çıkmaya başladı. Bu güne kadar açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında 4 aylık enflasyon rakamı yüzde 6.72 olarak ortaya çıktı. Ancak kesin rakamın belirlenmesi için Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor.