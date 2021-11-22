Emeklilerin cebi bayram edecek maaşlara zam geliyor kim ne kadar alacak?
Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre 2021 yılı enflasyon oranı beklentisi yüzde 19.31 oldu. Buna göre emeklilerin 6 aylık zammı yüzde 10’u, memurların ise yüzde 12’yi geçiyor. Enflasyon farkı ise yüzde 7’yi aşacak. İşte yeni zam oranları...
Milyonlarca çalışan ve emeklinin 2022 yılında alacağı yeni ücretler enflasyona göre belirleniyor. Bunun için bazı veriler de ortaya çıkmaya başladı. Bu güne kadar açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında 4 aylık enflasyon rakamı yüzde 6.72 olarak ortaya çıktı. Ancak kesin rakamın belirlenmesi için Kasım ve Aralık ayı enflasyonlarının da belirlenmesi gerekiyor.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı ile ilgili oranlar belirlenmiş olacak. Faruk Erdem bugünkü yazısında önemli detayları paylaştı:
Anket % 19.31 dedi
Kasım ayında 2021 yılı için yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu. Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2021 yılı enflasyon oranı beklentisi yüzde 19.31 oldu. Böylece 2022 yılında uygulanacak asgari ücret ve emekli memur zamlarıyla ilgili bir tahmini veri elimize ulaşmış oldu.
Bunun üzerinden şimdi hem zamları hem de asgari ücret rakamının etkilediği bazı ödemeleri hesaplayabiliriz.