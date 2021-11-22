BIST 1.754
DOLAR 11,22
EURO 12,65
ALTIN 662,58
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

CHP'den öğretmenler için teklif: Basamaklar kaldırılsın öğretmen maaşları aynı olsun

CHP'den öğretmenler için teklif: Basamaklar kaldırılsın öğretmen maaşları aynı olsun

CHP grup başkan vekilleri, öğretmenlere eşit ücret ödenmesi için kanun teklifi hazırladı.

Abone ol

CHP'nin hazırladığı teklifte "Öğretmenlik mesleğinin 'aday öğretmen', 'uzman öğretmen', 'başöğretmen' şeklinde kariyer basamaklarına ayrılması ve bu kadrolarda bulunan öğretmenlere farklı ücret ödenmesi, 'eşit işe eşit ücret' politikasına da aykırılık içermektedir" denildi.

CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan 'Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin gerekçesinde, öğretmenlik mesleğinin adaylık döneminden sonra 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: 

"Söz konusu kanunla toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde başöğretmen oranı yüzde 10, uzman öğretmen oranı ise yüzde 20 olarak belirlenmiştir. Öğretmenler, uzman öğretmenlerden yaklaşık 315 TL, başöğretmenlerden ise yaklaşık 635 TL daha düşük ücret almaktadır. Öğretmenlik mesleğinin 'aday öğretmen', 'uzman öğretmen', 'başöğretmen' şeklinde kariyer basamaklarına ayrılması ve bu kadrolarda bulunan öğretmenlere farklı ücret ödenmesi, 'eşit işe eşit ücret' politikasına da aykırılık içermektedir. Teklifimiz ile bu eşitsizlik ortadan kaldırılarak, 'eşit işe eşit ücret' ödenmesi sağlanacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da biyokimya uzmanı koronavirüse yenildi
Trabzon'da biyokimya uzmanı koronavirüse yenildi
Deprem uzmanı Ersoy'dan ürküten uyarı! 150 kere oldu 7'yi bulacak!
Deprem uzmanı Ersoy'dan ürküten uyarı! 150 kere oldu 7'yi bulacak!
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti
660 lirayı geçen gram altın için bomba tahmin! Tarih veren İslam Memiş '750 lira olacak' dedi
660 lirayı geçen gram altın için bomba tahmin! Tarih veren İslam Memiş '750 lira olacak' dedi
Konya'da yasak aşk! İşkence edip kabusu yaşattı: Acı haber geldi
Konya'da yasak aşk! İşkence edip kabusu yaşattı: Acı haber geldi
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan 50+1 açıklaması
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan 50+1 açıklaması
Kocaeli'de şizofren hastası ortalığı birbirine kattı! Benzin dökerek ateşe verdi
Kocaeli'de şizofren hastası ortalığı birbirine kattı! Benzin dökerek ateşe verdi
Kocaeli'de şizofren hastası ortalığı birbirine kattı! Benzin dökerek ateşe verdi
Kocaeli'de şizofren hastası ortalığı birbirine kattı! Benzin dökerek ateşe verdi
2022 sınav görevli ücretleri bina sınav sorumlusu ne kadar oldu?
2022 sınav görevli ücretleri bina sınav sorumlusu ne kadar oldu?
Songül'ü evinde boğarak öldürmüştü! Katili cezaevinde intihar etti
Songül'ü evinde boğarak öldürmüştü! Katili cezaevinde intihar etti