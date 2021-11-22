BIST 1.753
DOLAR 11,21
EURO 12,65
ALTIN 663,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti

Muğla'da feci kaza: Uzman çavuş yanarak hayatını kaybetti

 Muğla'nın Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu çıkan yangında araç içerisinde kalan uzman çavuş yanarak can verdi.

Abone ol

Kaza, Muğla-Fethiye karayolu Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 JZ 488 plakalı araç ile 34 BBU 586 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası iki araç da yanmaya başladı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ticari araçtaki sürücü yaralı olarak araçtan çıkarken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı bağlı Komando Taburu'nda görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş Çetin Torun, araç içerisinde yanarak hayatını kaybetti. Yanan araçlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
660 lirayı geçen gram altın için bomba tahmin! Tarih veren İslam Memiş '750 lira olacak' dedi
660 lirayı geçen gram altın için bomba tahmin! Tarih veren İslam Memiş '750 lira olacak' dedi
4 mevsimlik lastik nedir kış lastiği yerine geçer mi 2021 fiyatı ne kadar?
4 mevsimlik lastik nedir kış lastiği yerine geçer mi 2021 fiyatı ne kadar?
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan 50+1 açıklaması
AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan 50+1 açıklaması
Kocaeli'de şizofren hastası ortalığı birbirine kattı! Benzin dökerek ateşe verdi
Kocaeli'de şizofren hastası ortalığı birbirine kattı! Benzin dökerek ateşe verdi
2022 sınav görevli ücretleri bina sınav sorumlusu ne kadar oldu?
2022 sınav görevli ücretleri bina sınav sorumlusu ne kadar oldu?
Songül'ü evinde boğarak öldürmüştü! Katili cezaevinde intihar etti
Songül'ü evinde boğarak öldürmüştü! Katili cezaevinde intihar etti
Kayseri'de temizlik yaparken hayatı karardı! Tek isteği var: Çok zor durumdayım
Kayseri'de temizlik yaparken hayatı karardı! Tek isteği var: Çok zor durumdayım
TOGG'un satış fiyatı merak konusu oldu TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan dikkat çeken açıklamalar
TOGG'un satış fiyatı merak konusu oldu TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan dikkat çeken açıklamalar
AUGİS sınav ücretleri 2021 ne kadar ne zaman yatar?
AUGİS sınav ücretleri 2021 ne kadar ne zaman yatar?
Samsun'da ağrıyla hastaneye gitti doktorlar şaştı kaldı: Geceleri hep yan yatardım
Samsun'da ağrıyla hastaneye gitti doktorlar şaştı kaldı: Geceleri hep yan yatardım