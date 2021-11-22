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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Sarı kodlu uyarı geldi şimdiden hazırlıklı olun

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Sarı kodlu uyarı geldi şimdiden hazırlıklı olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek 'sarı' kod ile uyarıda bulundu. Kentte bugün güneşli bir hava hakim...

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İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına devam edeceğini açıkladı.

'Sarı' kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Marmara için de uyarı geldi

Marmara bölgesi için yapılan uyarıda ise, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

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