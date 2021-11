24 Kasım hangi güne geliyor resmi tatil mi Öğretmenler Günü bilgisi

Bilgi ve birikimi ile yolumuza ışık tutan öğretmenlerimizin en özel günü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kaldı. Çarşamba günü 24 Kasım kutlanacak. Bu özel gün okullarda çeşitli tören ve programlarla geçirilecek. Peki 24 Kasım resmi tatil mi, çarşamba günü okul var mı, 24 Kasım'da okullarda ders yapılacak mı?

Öğretmenler günü ne zaman, 24 Kasım hangi güne denk geliyor araştırmaları hızlandı. Yolumuza her daim ışık tutan; bilgi ve birikimi ile bizi aydınlatan öğretmenlerimizin en özel günü olan 24 Kasım bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Öğrenciler bu sene bu özel ve anlamlı günü okullarında öğretmenleri ile birlikte kutlayacak. Çarşamba gününe denk gelen Öğretmenler Günün'de okullarda çeşitli etkinlik ve törenler yapılacak. 24 Kasım resmi tatillerden biri değildir. Bu nedenle 24 Kasım'da okullar açık olacak, ders yapılacak. Ayrıca 24 Kasım'da devlet, kamu ve tüm özel sektörler açık olacak.

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Ve her yıl 24 Kasım günü kutlanır.

Öğretmenler günü hangi gün, resmi tatil mi: Öğretmenler Günü 24 Kasım tarihinde kutlanır. Bu yıl Öğretmenler Günü çarşamba gününe denk geliyor.

Öğretmenler Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle okullar ve diğer eğitim kurumları normal düzeninde işlemeye devam edecek. Resmi ve devlet kurumları da açık olacak.

Öğretmenlere hediye alınmayacak: MEB 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi sınıfta bulunan bazı ailelerin velileri tarafından diğer öğrencilerin ailelerinden para toplayarak yapılan hediye alma yarışının önüne geçmek için düğmeye bastı.

Sembolik hediye dışında hediye yok: Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapılan bu uygulamanın maddi durumu olmayan aileleri zora düşürdüğünü bildirerek öğretmenler hediye alma konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Bakanlık, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne resmî yazı yazarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi.

Öğretmenler Günü tarihi: Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

