Cam şişelerdeki metal kapaklarda Alzheimer riski! Kritik uyarı

Cam ya da plastik fark etmeksizin kullanılan su şişelerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Öğr. Gör. Şemsettin Akgül, “Cam şişe plastiğe göre daha sağlıklı ancak cam şişelerdeki metal kapakların uzun süre kullanımı Alzheimer’ı tetikleyebilir. Plastik şişelerde bulunan BPA maddesi de östrojen hormonunu taklit ederek büyüme bozukluklarına neden olabilir” dedi.

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Plastik şişelerin hem sağlığa hem de çevreye olan zararlarına karşılık cam su şişelerine olan ilgi de arttı. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğr. Gör. Şemsettin Akgül, cam ve plastik şişe kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Cam şişelerdeki metal kapaklarda korozyon oluştuğunu, burada açığa çıkan metalin ise vücuda zararlı etkileri olduğuna vurgu yapan Akgül, “Metal ve alüminyum kapaklardaki metal iyonlar bizim için önemli bir sıvı olan suya geçebiliyor. Alüminyum da suya geçerek birçok hastalığa neden olabiliyor, bunlardan bir tanesi de Alzheimer” diye konuştu.

‘Kullan at’ şeklinde kullanılmalı

Üreticilerin her iki şişeyi de kullan at şeklinde piyasaya sunduğunu hatırlatan Akgül, “Üreticiler ‘kullan at’ şeklinde olmasını söylüyor. Bizler de hayatımızın birer parçasıymış gibi sürekli kullanıyoruz. Bunları sürekli kullanmak da insan sağlığını olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Metal kapaklarda alüminyumu gözlemleyebilirsiniz

Tekrar tekrar kullanılan cam su şişelerin korozyona uğramış kapaklarında tehlikenin gözle görülebileceğini dile getiren Şemsettin Akgül, “Kapakların sık kullanımı, çok sık açılıp kapanması tehlike yaratıyor. Alüminyum kapağı çok sık kullanıp açıp kapattığımız zaman bir beyaz peçeteyle etrafını sildiğimizde o alüminyumu somut olarak gözle görebiliyoruz” dedi.

Hormonları taklit ediyor

Cam şişelerin plastiğe göre daha sağlıklı olduğunu hatırlatan Akgül, “Plastiğin daha sert ve parlak görünmesini sağlayan BPA dediğimiz insan sağlığı için zararlı madde var. Özellikle östrojen gibi hormonların yerini alıp taklit edebiliyor. Çeşitli kalp hastalıklarından, büyüme bozukluklarına kadar birçok sağlık problemine sebep olabiliyor” diye konuştu.

Plastikteki riskin daha fazla olduğunu belirten Akgül, “Plastik cam şişeye göre daha riskli. Kapağın contası dediğimiz plastik kısmında yoğun miktarda bakteri kolonilerine rastlayabiliriz. Bu bakteriler hastalıklara sebep olan patojen bakteriler oluyor. Durağan suda bakteri üreme gözlemleniyor” dedi.