Nevşin Mengü koronaya yakalandı! 3 doz aşı olmasına rağmen...

Gazeteci Nevşin Mengü, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Mengü'nun 3 doz BioNTech aşısı olduğu ortaya çıktı....

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Gazeteci Nevşin Mengü, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 3 doz Biontech aşı olmasına rağmen hastalığın hafif geçmediğini belirten Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 pozitifim maalesef. 3 doz Biontech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım" ifadelerini kullandı.