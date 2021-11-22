BIST 1.754
DOLAR 11,21
EURO 12,64
ALTIN 662,15
HABER /  MEDYA

Nevşin Mengü koronaya yakalandı! 3 doz aşı olmasına rağmen...

Nevşin Mengü koronaya yakalandı! 3 doz aşı olmasına rağmen...

Gazeteci Nevşin Mengü, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Mengü'nun 3 doz BioNTech aşısı olduğu ortaya çıktı....

Abone ol

Gazeteci Nevşin Mengü, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 3 doz Biontech aşı olmasına rağmen hastalığın hafif geçmediğini belirten Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 pozitifim maalesef. 3 doz Biontech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de Afgan mültecinin cinsel saldırısında ağır yaralanan Ayşegül Aydın öldü
Kocaeli'de Afgan mültecinin cinsel saldırısında ağır yaralanan Ayşegül Aydın öldü
Elon Musk'a göre Mars'a gitmek zorundayız: Armageddon hala geçerli!
Elon Musk'a göre Mars'a gitmek zorundayız: Armageddon hala geçerli!
Altın yeni haftaya düşüşle başladı! 22 Kasım altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın yeni haftaya düşüşle başladı! 22 Kasım altının gram fiyatı 663 lira seviyesinden işlem görüyor
Fenerbahçe’nin attığı ikinci gol sonrası hayatını kaybetti
Fenerbahçe’nin attığı ikinci gol sonrası hayatını kaybetti
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi çarşamba günü okul var mı
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi çarşamba günü okul var mı
Kaza sonrası öldü denilip morga konuldu! 6 saat sonra yaşadığı ortaya çıktı
Kaza sonrası öldü denilip morga konuldu! 6 saat sonra yaşadığı ortaya çıktı
Sabah yazarından beyin yakan doları 1'e düşürme formülü! Başka cevap veren ülkeyi terk etsin!
Sabah yazarından beyin yakan doları 1'e düşürme formülü! Başka cevap veren ülkeyi terk etsin!
Hatay'da havalar soğuyunca talep arttı! 6 karışık gribe deva oluyor
Hatay'da havalar soğuyunca talep arttı! 6 karışık gribe deva oluyor
Bakan Fatih Dönmez'den 'yatırım yapmayın' diyenlere tepki
Bakan Fatih Dönmez'den 'yatırım yapmayın' diyenlere tepki
Yangın sonrası İstanbul İtfaiyesi tüm İstanbullar'ı uyardı
Yangın sonrası İstanbul İtfaiyesi tüm İstanbullar'ı uyardı