Elon Musk'a göre Mars'a gitmek zorundayız: Armageddon hala geçerli!

Uzay Çalışmaları Kurulu ve Fizik ve Astronomi Kurulu'nun 18 Kasım'da yapılan sanal toplantısında konuşan Musk, gezegen değiştirmek zorunda olduğumuzu "nükleer Armageddon" diye nitelediği nükleer felaket riskinin hala devam ettiğini söyledi.

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SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, insanlığın gelecekte çok gezegenli olması gerektiğine yönelik fikirlerini ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin toplantısında bir kez daha dile getirdi. Musk ayrıca, "nükleer Armageddon" diye nitelediği nükleer felaket riskinin hala devam ettiğini söyledi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; iklim krizi, pandemiler ve insan medeniyetini tehdit eden diğer olgulardan söz eden Musk, bu risklerin azaltılması ihtiyacını vurguladı. Teknoloji milyarderine göre bu riskleri azaltmanın en önemli yolu, insanlığı çok gezegenli hale getirmek.

Tesla'nın sürdürülebilir enerji hamlelerinde yol aldığını vurgulayan Musk, "Ne kadar hızlı o kadar iyi" diye ekledi:

"Çünkü Dünya'da riskler her zaman var. O eski, tanıdık nükleer Armageddon hâlâ geçerli risklerden biri."

1998 yapımı bilimkurgu filmi Armageddon, insanlığı yok edebilecek güçte bir göktaşı felaketini konu ediyor. Bu nedenle filmin adı, genellikle yokoluş ihtimalini anmak için kullanılıyor.

Musk da söz konusu toplantıda göktaşlarının yarattığı riskten bahsetmeyi ihmal etmedi. "Bir kuyruklu yıldızın bir kıtayı yok etme riski her zaman vardır" diyen teknoloji milyarderi, fosil kayıtlarının kıta düzeyinde birçok yok oluş olayının meydana geldiğini gösterdiğini belirtti.

"Çok beklerseniz, biliyorsunuz, Dünya yaşanmaz hale gelecek" diyen Musk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yani uzun vadede hepimiz ölüyüz."

Söz konusu toplantıda SpaceX'in gelecekte Mars uçuşlarında kullanmayı planladığı Starship roketleri de ele alındı.

Soru-cevap oturumunda dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Musk, Starship roketinin ilk yörünge uçuşuyla ilgili tarih verdi.

Ocak 2022'de ilk yörünge denemesini gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyen Musk, "İlk yörünge fırlatmasına çok yakınız" diye konuştu.

Şimdiye dek birçok kez yüksek irtifa uçuş denemesi yapılan Starship roketleri, son uçuşlar sırasında iyi performans sergilemişti.

Yeniden kullanılabilir roketler yere inme konusunda birkaç kez başarısızlığa uğrasa da Mayıs 2021'deki en son uçuşu başarıyla tamamlanmıştı.