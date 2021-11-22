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Bakan Fatih Dönmez'den 'yatırım yapmayın' diyenlere tepki

Bakan Fatih Dönmez'den 'yatırım yapmayın' diyenlere tepki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'ye yatırım yapmayın" çağrısında bulunanlara tepki gösterdi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

"Uluslararası kuruluşlara, uluslararası yatırımcılara Türkiye’ye yatırım yapmayın diyecek kadar pervasızlaşan bir güruh var Türkiye’de. Kendi milletini, kendi devletini dışarıya şikâyet edebilecek, burada yatırım yapmayın diyebilecek kadar gözleri ve kalpleri kararmış bir topluluk maalesef."

"Kış saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaat elektrik oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira oldu.

"Türkiye son dönemde inanılmaz bir verimlilik atılımı yaptı. Enerji verimliliğinden son 3 yılda 1 milyar 117 milyon dolarlık bir tasarruf elde ettik."

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