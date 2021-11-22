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Adana'da taksici yolcu taşırken fenalaşıp öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da taksici yolcu taşırken fenalaşıp öldü

Adana’da yolcu taşırken fenalaşan taksici kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Ergün Şahin (50) isimli taksici, bir kadın bir erkek iki yolcu alarak adrese gitmek için yola çıktı.

Şahin eski müze kavşağında kırmızı ışıkta rahatsızlandı. Taksi de bulunan yolcular hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri taksiciye müdahale etti.

Taksici daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kadın ve erkek yolcu yaşadıkları olay karşısında şok oldu. Olay yerine gelen polis ise çalışma başlattı. Kısa süre sonra olay yerine taksicinin yakınları da gelerek gözyaşlarına boğuldu.
Özel hastanede tedavi altına alınan taksici yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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