Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Erken uyarı sistemi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF ile anlaşmaya varılan ‘2021-2025 Ülke Programı’na göre, devamsızlık oranlarının azaltılması ve okul terkinin önlenmesi için okullardaki teknolojik alt yapı güçlendirilecek, bunun yanı sıra fiziki iyileştirme de sağlanacak.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, UNICEF ile anlaşmaya varılan “2021-2025 Ülke Programı”nın öne çıkan başlıklarını açıkladı. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Kovid-19 nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla ailelerin, “Çocuklar okula döndüğünde adapte ve iletişim sorunu yaşayacak mı” sorusunun cevabını aradığını kaydetti. Kabukcuoğlu, “Salgınla yüz yüze eğitimden kopan çocukların eğitime yeniden odaklanmaları için hangi çalışmaların yürütüldüğünü” sordu.

Proje hazır: Erken uyarı sistemi

Özer yanıtında, salgın sürecinde derslere yönelik basılı ve elektronik materyallerin öğrenci, öğretmen ve velilerin hizmetine sunulduğunu belirterek, UNICEF iş birliğiyle okul terki riski taşıyan öğrencilerin tespiti için erken uyarı sistemi kurulması ile okul terklerinin önlenmesine ilişkin proje hazırlandığını açıkladı. Özer, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek illerde uygulanması planlanan ve 24 ay sürece projenin hazırlığının sürdüğünü belirtti. MEB ve UNICEF Türkiye Temsilciliği arasında 2021-2025 Ülke Programı kapsamında anlaşmaya varılan iş birliği alanlarıyla ilgili MEB ve UNICEF arasında ön görüşme yapıldığını aktardı. Ön görüşme sonucunda, “Yenilikçi, Kaliteli, Genç Dostu Öğrenme Ortam ve Hizmetleri” başlığının çalışma planında yer aldığını belirten Özer, şunları kaydetti:

İş birliği yapılacak

“Ortaöğretim düzeyinde eğitime erişim ve devam oranlarının artırılmasını amaçlayan programların geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve gereken kaynak, malzeme ve hizmetlerin teminine destek sağlama konusunda iş birliği yapılması için mutabakata varılmıştır. Devamsızlık oranlarının azaltılması, okul terkinin önlenmesi için okullarımızdaki teknoloji alt yapının güçlendirilmesi, fiziki iyileştirmenin sağlanması, ek öğrenme alanlarının (laboratuvar, kütüphane, spor alanları oluşturulması; salgın hastalık sonrası yüz yüze eğitim sürecinde yeniden motivasyon ve uyumun sağlanması için çalışmaların yürütülmesi; etkin bir okul izleme sisteminin oluşturulması; öğrencilerimiz için kaynak kitap, dijital materyal ve okul malzemesi desteğinin sağlanması gibi çalışmalar planlanmıştır.”

Dijital okur yazarlık arttırılacak

Özer “Akademik açıdan desteklenmeye ihtiyacı olan öğrencilere yönelik akademik destek programının tasarlanması, uygulanması ile izlenmesi ve değerlendirilmesine destek sağlama konusunda iş birliği yapılması için mutabakata varılmıştır. Öğrencilerimize akademik açıdan destek sağlayabilmek için akademik destek paketi kapsamında tamamlayıcı eğitimler verilmesi; kaynak kitap, dijital materyal hazırlanması; dijital okuryazarlığın artırılması için çalışmalar yürütülmesi, öğrencilerimizin akademik açıdan izlenmesi ve değerlendirmenin yapılması gibi çalışmalar planlanmıştır” dedi.

Bakar Özer ayrıca, yüz yüze eğitim başladığında rehber öğretmen/psikolojik danışmanların koordinesinde öğretmenler aracılığıyla okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm öğrencilere “Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı” uygulandığını belirtti.

Eğitim takvimi

Yarıyıl Tatili: 24 Ocak-4 Şubat 2022

İkinci Dönem Başlangıç Tarihi: 7 Şubat 2022

İkinci Ara Tatil: 11-15 Nisan 2022

Eğitim Dönemi Bitiş Tarihi: 17 Haziran 2022

81 kente, 1170 yeni kütüphane kuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ekim ayı sonunda başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen proje kapsamında mevcut kütüphaneleri zenginleştirmek ve yeni kütüphaneler yapmak için gerekli ödenekler 81 ile gönderildi. Projeyle kurulan 1170 yeni kütüphanenin bir haftalık ara tatil sonrasına yetiştirildiğine dikkat çeken Bakan Özer, iki ay gibi kısa bir sürede projeyi tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.