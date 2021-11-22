Gaziantep'te çanta içerisinde 5 aylık cenin bulundu! Ekipler alarma geçti

GAZİANTEP boş arazide hurda toplayan vatandaşlar, çanta içerisinde cenin buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri cenini bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Geylani Mahallesi’nde boş arazide hurda toplayan vatandaşlar, cenin buldu. İddiaya göre çanta içerisinde cenin bulan hurdacılar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ceninin çürümeye başladığını tespit ederken, sağlık ekipleri de 5 aylık olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri cenini bırakan kişi ya da kişileri bulmak için inceleme başlattı.