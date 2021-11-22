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Adana’da bir kişi kirasını ödemediği evi kundakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana’da bir kişi kirasını ödemediği evi kundakladı

Adana’da bir süredir kirasını ödemeyen kişi ev sahibiyle tartıştıktan sonra evi kundaklayarak olay yerinden kaçtı. Çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil evin 1’inci katında meydana geldi. İddiaya göre, E.K. bir süredir oturduğu evin kirasını ödemedi.

Bunun üzerine alacak verecek meselesinden ev sahibiyle aralarında tartışma geçti. Tartışmadan sonra E.K. olay yerinden ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar gelen E.K. kiracı olarak oturduğu evi yanıcı madde dökerek yaktı.

E.K. ardından olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yangını görmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerini yangını kısa sürede sördü. Ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Polis olayı gerçekleştiği öne sürülen E.K’yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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