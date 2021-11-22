Avcılar’da cinnet getirerek evini yakan şahıs silahla intihar etti

İSTANBUL Avcılar’da cinnet getiren bir şahıs karısı ve çocuğuyla birlikte yaşadığı evi yaktı. Eşi ve çocuğu balkondan yan komşuya geçip hayatlarının kurtarırken, içeride tek kalan şahıs ise kapıyı üstüne kilitleyerek silahla intihar etti.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Avcılar Üner Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı binanın 5. katında eşi ve bir çocuğuyla birlikte yaşayan Hasan Akay, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip evini yaktı. Bu sırada dumandan etkilenen eşi ve çocuğu yan taraftaki komşularının balkonundan içeriye geçti. Evde tek kalan şahıs ise kapıyı üstüne kilitleyerek elindeki silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairede duman tahliyesi yaparak yangını büyümeden kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadın ve çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde Hasan Akay, içeride ölü olarak bulundu.

Olayı yaşandığı sokakta oturan Muhammet Gella, ‘Adam alkollüydü. Cinnet geçirdi. Karısı ve çocuğu yan komşuya geçti. Adam kapıyı kilitledi. Cinnet geçirdiği için kendi kafasına sıktı’ dedi. Yaşanan olayda hayatını kaybeden şahıs Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.