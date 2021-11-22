Asgari ücret için kader günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2bugün Külliye'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ana gündem maddesi asgari ücret olacak. Toplantı gündeminde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 50+1 çıkışı ve koronavirüsle mücadelede de masada olacak. Alınacak kararları toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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Türkiye'de tüm çalışanların gözü kulağı bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de bir araya gelecek Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem değerlendirilecek. 2 hafta sonra bir araya gelecek olan Kabine Toplantısı'nda, son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği başarı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masadaki konular arasında bulunacak.

50+1 zirvesi hakkında bilgi verilecek

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Erdoğan, 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında Kabine üyelerini bilgilendirecek.

ABD ile kritik temas

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak, iade sürecinin yol haritası görüşülecek.

Faiz indirimi ve asgari ücret değerlendirilecek

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararı da değerlendirilecek. Ayrıca, 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda asgari ücret konusunda tüm kesimlerin görüşünün alındığı anket ve gündeme gelen formüllerle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.

Kabinede asgari ücretin enflasyon oranı üzerinde arttırılması, işveren üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltılması gibi alternatifli formüller üzerinde duruluyor.

Koronayla mücadele ve yerli aşı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdüren koronavirüs salgınına yönelik son durum da masada olacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.