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Rasim Ozan Kütahyalı çıldırdı: Olamaz, olamaz

Rasim Ozan Kütahyalı çıldırdı: Olamaz, olamaz

Karşılaşmanın başladığı ilk dakikalarda Galatasaray'ın galibiyetini ilan eden hattı "Söyledim size 7 geliyor 7" tweeti atan Rasim Ozan Kütahyalı, 2-1'lik Fenerbahçe galibiyeti sonrası "Lütfen beni çimdikleyin" diye mesaj attı.

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Koyu Galatasaraylı olan Rasim Ozan Kütahyalı, 2-1 Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası isyan etti. Trabzonspor'un şampiyon yapılacağını ileri süren Kütahyalı, skor sonrası "Lütfen beni çimdikleyin" mesajını paylaştı.

Galatasaray, kendi evinde Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılı taraftarları isyan ettiren skor sonrası bir tepki de Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Galatasaray'ın attığı golle sevince boğulan Kütahyalı, "Söyledim size 7 geliyor 7. Dakika 15, skor 1-0.' mesajını paylaştı.

ROK'u çıldırtan skor

Bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Bu skorun ardından üst üste tweetler atan ROK, "Benim gördüklerim hakikat olamaz. Lütfen beni çimdikleyin. 10 kişi kalmış Fenerbahçe, bizi hem de Aslantepe'de mağlup ediyor, olamazzzz, delirmek üzereyim" mesajı attı.

ROK, ikinci tweetinde de bu karşılaşma sonrası her şeyin daha da netleştiğini söyleyerek bu sezonun şampiyonunun Trabzonspor olduğunu ileri sürdü. İşte ROK'un paylaştığı o tweet;

"Bu mağlubiyet beni şok etti. Elbette Halil Umut Meler’e dair sözüm de var. Ancak kendime gelebildim... Hala da leyla gibiyim... Bugünkü maçla artık herşey netleşti... 2022 senesinin Şampiyonu kesinlikle Trabzonspor’dur... Şimdiden Trabzon halkını ve TS camiasını tebrik ederim..."

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