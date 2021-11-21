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Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi göndermesi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi göndermesi

Galatasaraylı taraftarların maç öncesi yaptığı koreografiye Fenerbahçe'den gönderme geldi.

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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ın konuğu oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Maçtan önce sarı-kırmızılı taraftarlar Güney Kore dizisi Squid Game göndermeli bir koreografi hazırlamıştı.

"1905 numaralı oyuncu elendi"

Maçı kazanan Fenerbahçe'den mücadele sonrası cevap geldi.

Sarı-lacivertliler yapılan koreografinin fotoğrafını paylaşarak, "1905 numaralı oyuncu elendi, otun bitti" ifadelerini kullandı.

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