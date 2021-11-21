Galatasaray taraftarından Squid Game'li koreografi
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar damga vurdu. Uzun zaman sonra dolu tribünler önünde oynanan dev mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar Squid Game temalı bir koreografi sergiledi.
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk etti.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında Nef StadyumuWnda tam kapasiteyle oynanan ilk müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu.
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Derbiye yoğun ilgi gösteren taraftarlar satışa çıktıktan kısa süre sonra biletleri tüketmişti.
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Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı derbiye 50 binin üzerinde Galatasaraylı taraftar geldi.
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