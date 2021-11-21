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Galatasaray taraftarından Squid Game'li koreografi

Galatasaray taraftarından Squid Game'li koreografi

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar damga vurdu. Uzun zaman sonra dolu tribünler önünde oynanan dev mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar Squid Game temalı bir koreografi sergiledi.

Galatasaray taraftarından Squid Game'li koreografi

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe'yi konuk etti.

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Galatasaray taraftarından Squid Game'li koreografi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında Nef StadyumuWnda tam kapasiteyle oynanan ilk müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu.

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Galatasaray taraftarından Squid Game'li koreografi

Derbiye yoğun ilgi gösteren taraftarlar satışa çıktıktan kısa süre sonra biletleri tüketmişti.

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Galatasaray taraftarından Squid Game'li koreografi

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı derbiye 50 binin üzerinde Galatasaraylı taraftar geldi.

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