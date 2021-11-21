Derbi sonrası Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de Galatasaray, kendi evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Karşılaşma sonrasında Trabzonspor liderliğini sürdürürken üç büyüklerde ilk beş potasında sadece Fenerbahçe yer aldı.

Abone ol

Süper Lig'de 13. haftanın tamamlanmasına kısa süre kala spor severler Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile heyecanlı dakikalar yaşadı. 13. hafta 22 Kasım günü son bulacak ve 14 . hafta maçları ise 26 Kasım'da başlamış olacak.

Büyük derbi 21 Kasım Pazar akşamı gerçekleşti. Lig'de 30 puanla zirvede bulunan Trabzonspor oldu. Galatasaray 21 puanla 8. sırada yer alırken Fenerbahçe ise 23 puanla 5. sırada bulunuyor. Süper Lig'de 14. hafta ise 26 Kasım günü başlıyor.

İşte, 21 Kasım Süper Lig puan durumu ve fikstür:

Süper lig puan durumu

1.TRABZONSPOR - 30

2.ATAKAŞ HATAYSPOR - 26

3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - 26

4.AYTEMİZ ALANYASPOR - 24

5.FENERBAHÇE - 23

6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - 22

7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 21

8.GALATASARAY - 21

9.BEŞİKTAŞ - 20

10.ADANA DEMİRSPOR - 19

11.ALTAY - 16

12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - 15

13.YUKATEL KAYSERİSPOR - 15

14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR - 15

15.DEMİR GRUP SİVASSPOR - 13

16.GZT GİRESUNSPOR - 13

17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - 12

18.GÖZTEPE - 9

19.KASIMPAŞA - 9

20.ÇAYKUR RİZESPOR - 7