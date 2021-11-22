Alanya'da 4 büyülüğünde deprem

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 23.35'te 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum ihbarı yapılmadı.

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AFAD'ın verilerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı..

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 23:35'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 37.58 kilometre altında yaşandığı belirtildi.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum ihbarı yapılmadı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kayıtlara geçti. Derinliğin ise 13.7 kilometre olduğu bildirildi.