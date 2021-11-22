BIST 1.737
DOLAR 11,25
EURO 12,71
ALTIN 668,25
HABER /  GÜNCEL

Alanya'da 4 büyülüğünde deprem

Alanya'da 4 büyülüğünde deprem

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 23.35'te 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum ihbarı yapılmadı.

Abone ol

 AFAD'ın verilerine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz ihbarda bulunulmadı..

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 23:35'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 37.58 kilometre altında yaşandığı belirtildi.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum ihbarı yapılmadı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kayıtlara geçti. Derinliğin ise 13.7 kilometre olduğu bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Safanur Bol Masterchef kaç yaşında sevgilisi var mı instagram hesabı
Safanur Bol Masterchef kaç yaşında sevgilisi var mı instagram hesabı
Masterchef Safanur elendi mi ifşa oldu Safanur Bol kaç yaşında, kimdir?
Masterchef Safanur elendi mi ifşa oldu Safanur Bol kaç yaşında, kimdir?
Masterchef Safanur kaç yaşında aslen nereli elendi mi ifşası geldi
Masterchef Safanur kaç yaşında aslen nereli elendi mi ifşası geldi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a koreografi göndermesi
Derbi sonrası Süper Lig'de puan durumu
Derbi sonrası Süper Lig'de puan durumu
Rasim Ozan Kütahyalı çıldırdı: Olamaz, olamaz
Rasim Ozan Kütahyalı çıldırdı: Olamaz, olamaz
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Art niyetli bir hakem vardı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Art niyetli bir hakem vardı
Galatasaray Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Türkiye 21 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 21 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda çok önemli konular görüşülecek
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda çok önemli konular görüşülecek