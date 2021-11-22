Meral Akşener'den 'helalleşme' çıkışı! 'Erdoğan Lütfi Elvan'ın dedikodusunu yaptı'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışını değerlendiren Millet İttifakı ortağı İyi Parti Genel Başkanı Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun iyi niyetli bir bakış açısı getirmeye çalıştığını görüyorum. Ama Türkiye çok mahalleye bölünmüş. Mahalleler arasında çekilmiş duvarların kalmasını isteyen her tarafta insanlar var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışını değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Kılıçdaroğlu’nun iyi niyetle bir bakış açısı getirmeye çalıştığını gördüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu'nun çağrısı için "Durumu yumuşatmaya çalıştığını, yumuşatmaya yönelik bir dil olarak gördüm, ben bu tutumunu" diyen Akşener şöyle devam etti:

"Fakat Türkiye farklı farklı çok mahalleye bölünmüş. Bu mahalleler arasında çekilmiş duvarların kalmasını isteyen her tarafta insanlar var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İyi niyetle atılmış bir adıma, bir ağızdan hurra bağıran orada da burada kişiler var."

Denizli Mitingi bir başlangıç mı? Siyasi cinayet olur mu?



Denizli mitingininin bir seçim startı mı olduğu sorulan Akşener, "Bugüne kadar gitmediğim 12 il kaldı. Ocak’tan sonra temalı mitingler yapacaktık. Çiftçi, esnaf, sanayici mitingi. Teması olan mitingler. Problemleri konuşup, çözümlerini ürettiğimiz mitingler yapacaktık. Fakat son dönemde Sayın Erdoğan’ın konuşmaları oldu. Arkadaşlarımız Denizli’de ‘miting yapalım’ talebiyle geldiler. Yani elbette seçimi zorlamaya devam edeceğiz biz. Vatandaşın sesi olmak istiyoruz. Erken seçim istiyor tabii vatandaş. Bunu sokakta da görüyoruz" diye konuştu.

'Ne söylerlerse söylesinler kafanızı çevirin' talimatı verdi

Son dönemde gezilerinde karşılaştığı protestoların provokasyon amaçlı kurgulanmış olaylar olduğunu savunan Meral Akşener, 'Arkadaşlarıma sıkı şekilde ricada bulunduk. 'Ne söylerlerse söylesinler kafanızı çevirin' dedim." dedi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler olabilir' çıkışı için de "Bunların üzerinde durmamaya özen gösteren bir insanım. Bunların konuşulması insanın ayağına pranga. Ben dolaşmaya, vatandaşın sesini duyurmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Lütfi Elvan’ı ekonomik manada dürüst biliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “faizi savunan benimle yürüyemez” sözlerini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın alkışlamadığı fotoğraf için de Akşener şu değerlendirmeyi yaptı: "İpin koptuğu anlaşılıyor. Lütfi Elvan’ı ekonomik manada dürüst biliriz. Dolasıyla bildiğimiz dürüstlüğünü inşallah yapılan işlerin yanlışlığı anlamında da söylüyordur, Sayın Elvan. Eğer Sayın Erdoğan’a “yanlıştır” demişse, onun için onun üzerine (Lütfi Elvan’ın) yürümüştür."

Erdoğan, Meclis kürsüsünde Lütfi Elvan’ın dedikodusunu yaptı

"O zaman (Lütfi Elvan’ın) dediğini kamuoyuyla paylaşması lazım sorumluluk bırakması için… Faiz indirimine karşı çıktıysa... Burada çelişkili durum şu: Bakanlık makamı bu sistemde atanmış bir makam. O zaman alırsınız görevden. Erdoğan’a özelde söylediyse . Dediğini yapmadıysa ya Sayın Elvan’ın “ben bu işe ortak olmuyorum” demesi lazım ya da Sayın Erdoğan atayan şahıs olduğu için “aynı fikirde değiliz” deyip “kenara geç demesi” lazım. İlginç olan şu: Bakanının dedikodusunu yaptı. Gözden kaçan o. Kendi atadığı şahıs hakkında dedikodu ya bu. Grup konuşmasında dedikodu yapan bir kişi."