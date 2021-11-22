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Afyonkarahisar'da tuvalet için gitti kayıplara karıştı! Bakın nerede bulundu

Afyonkarahisar'da tuvalet için gitti kayıplara karıştı! Bakın nerede bulundu

AFYONKARAHİSAR’ın Hocalar ilçesi Esenlik yaylasında tuvalet ihtiyacı için giden ve bir daha haber alınamayarak kaybolan Veli Çepiç’in otostop yaparak memleketi Konya'nın Güneysınır ilçesine gittiği tespit edildi.

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Konya'dan 13 Kasım 2021 tarihinde Afyonkarahisar'a gübre taşıyan bir kamyona otostop çekerek binen Veli Çepiç (33), Hocalar ilçesi Avgan köyünde bulunan Esenli yaylasına geldi. Burada kamyon şoförüne tuvalet ihtiyacı için gidip geleceğini söyleyen Cepiç, daha sonra dönmedi. Durumdan şüphelenen kamyon sürücüsü durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Kendisinden haber alınamayan şahsı arama çalışmaları 70 kişilik ekiple Esenlik Ormanı başta olmak üzere Hocalar'da 20 ayrı noktada devam ederken, Çepiç'in otostop çekerek ailesinin yanına geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bunun üzerine bölgedeki AFAD, AKUT, UMKE ve jandarma ekipleri arama tarama çalışmalarına son verdi.

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